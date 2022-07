Tudi Goran Dragić med igralci za EP

Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je objavil seznam košarkarjev, na katere bo računal na evropskem prvenstvu in drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Na seznamu za obe tekmovanji je 20 košarkarjev, tudi glavna zvezdnika Luka Dončić in Goran Dragić. Priprave na obe tekmovanji bo slovenska vrsta začela v ponedeljek. Košarkarje konec poletja najprej čakata tekmi drugega dela kvalifikacij za SP (25. in 28. avgusta), 1. septembra pa se bo začelo še evropsko prvenstvo (to bo sicer potekalo do 18. septembra), na katerem bodo Slovenci branili naslov evropskih prvakov iz Carigrada.

Sekulić, tudi uradno je postal novi trener ruskega Lokomotiv Kubana iz Krasnodarja, je na seznam reprezentantov uvrstil dvajset igralcev. Tudi kapetana zlate ekipe iz Carigrada Gorana Dragića, ki je v zadnjih dneh večkrat poudaril, da še ni sprejel dokončne odločitve o morebitnem nadaljnjem igranju za izbrano vrsto. Na njem sta tudi Vlatko Čančar in Klemen Prepelič, ki sta bila zadnjo reprezentančno akcijo izpustila zaradi okrevanja po poškodbah. Na seznamu so tako Jaka Blažič, Saša Ciani, Vlatko Čančar, Jakob Lovrenc Čebašek, Žiga Dimec, Luka Dončić, Goran Dragić, Zoran Dragić, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Robert Jurković, Jurij Macura, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Bine Prepelič, Klemen Prepelič, Luka Rupnik, Žiga Samar, Luka Ščuka in Mike Tobey.

Vlatko Čančar se vrača v reprezentančno okrilje. FOTO: Ints Kalnins/Reuters

Brez NBA-članov

Na uvodnih treningih bo strokovni štab pogrešal igralce iz lige NBA, Klemen Prepelič, Hrovat in trije člani reprezentance do 20 let se bodo moštvu pridružili z dnevom zamude, nekaj dodatnega oddiha je prejel tudi Tobey. Za začetek košarkarje čaka nadaljevanje kvalifikacij za SP, kjer se bo slovenska skupina C (v njej sta napredovali še Finska in Švedska) združila s skupino D (Nemčija, Izrael in Estonija). Vsi rezultati iz prvega dela se prenašajo, vsaka reprezentanca pa bo tudi v drugem delu odigrala šest tekem, po tri na domačem igrišču in tri v gosteh. Prva domača tekma čaka Slovenijo 25. avgusta v Celju z Estonijo, 28. avgusta sledi gostovanje v Nemčiji.

Od tam se bodo izbranci selektorja Sekulića odpravili na EP v Köln, kjer jih prvi septembrski dan čaka tekma z Litvo, 3. septembra z Madžarsko, 4. septembra pa še z Bosno in Hercegovino, za konec skupinskega dela bosta sledila še dvoboja z gostitelji Nemci (6. septembra) in Francozi (7. septembra). Slovenci bodo med pripravami odigrali šest pripravljalnih tekem. Prvi jih čakata že 4. in 6. avgusta, ko se bodo v Celju pomerili z Nizozemsko in Črno goro. Na turnirju v Carigradu se bodo 12. in 13. avgusta pomerili s Turčijo in Ukrajino, 17. avgusta pa bo v Stožicah na gostovala Srbija. Zadnjo pripravljalno tekmo bodo v Celju odigrali 20. avgusta s Hrvaško.