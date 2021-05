Tudi Luka Dončić je začel odkrivati, kako prijetno je lahko v končnici

V nadaljevanju preberite:

Končnica 75. sezone v ligi NBA se je začela imenitnima predstavama dveh košarkarjev iz Ljubljane. Luka Dončić in Goran Dragić sta bila najboljša strelca svojih moštev v Los Angelesu in Milwaukeeju, konec dvobojev pa sta pričakala v povsem različnem razpoloženju. Mlajši slovenski zvezdnik se je se z Dallasovimi soigralci veselil zmage nad svojim lanskim rabljem, starejši pa je kljub 25 točkam in trojki za Miamijevo izenačenje 20,6 sekunde pred koncem podaljška zapustil igrišče razočaran. A oba pravita, da se je vse skupaj šele začelo.