Turki z nekdanjim Olimpijinim igralcem drugič evropski prvaki

Košarkarji Fenerbahčeja so drugič v zgodovini postali evropski klubski prvaki. V finalu zaključnega turnirja evrolige v Abu Dabiju so premagali Monaco z 81:70 (18:20, 35:33, 54:51).

Fenerbahče je postal četrti turški zmagovalec evrolige v zadnjih osmih sezonah, hkrati pa se je z drugim naslovom po 2017 izenačil z mestnim tekmecem iz Istanbula Anadolujem Efesom, ki je bil prvak 2021 in 2022. Trener Fenerbahčeja Šarunas Jasikevičius se je v zgodovino vpisal kot četrti trener, ki je postal evropski prvak v vlogi igralca na parketu in trenerja na klopi. Pred tem je to uspelo Armenaku Alachachanu, Lolu Sainzu in Svetislavu Pešiću.

Devetinštiridesetletni Jasikevičius je bil evropski prvak štirikrat; dvakrat z Maccabijem (2004, 2005), enkrat z Barcelono (2003) ter 2009 v dresu Panathinaikosa, ko si je slačilnico delil s zdajšnjim trenerjem Monaca, sedem let mlajšim Vasilisom Spanulisom, prav tako enim od najboljših evropskih igralcev vseh časov.

Za Jasikevičiusa, ki je bil eno sezono tudi član Smelta Olimpije (1999/2000), je bil to peti zaporedni »Final Four« v vlogi trenerja enkrat na klopi Žalgirisa ter nato po dvakrat z Barcelono in Fenerbahčejem, Spanulis pa je letos sploh prvič vodil evroligaško ekipo.

Tudi Monaco je prvič v zgodovini igral v finalu evrolige. Pred štirimi leti je osvojil prvi evropski naslov, evropski pokal, in s tem dobil pravico nastopa v evroligi. Od tedaj se je vsako sezono uvrstil v končnico, Abu Dabi pa je bil njegov drugi F4 po Kaunasu 2023.

Fenerbahče je evropski prvak. FOTO: Fadel Senna/AFP

V finalu, ki ga je sodil slovenski delivec pravice Milan Nedović, je bil Monaco prvih trideset minut v igri za naslov, nato pa je Fenerbahče naredil delni izid 11:0 in pobegnil na 62:51. Najboljši strelci pri zmagovalcih so bili Nigel Hayes-Davis s 23 točkami, Marko Gudurić z 19 točkami ter Devon Hall in Wade Baldwin, ki sta jih dodala po 13. Tridesetletni Američan Hayes-Davis, ki je zadel vseh 14 prostih metov in zbral še devet skokov (indeks 30), je bil proglašen za najkoristnejšega igralca (MVP) zaključnega turnirja.

Pri Monacu, ki je dosegel skoraj 20 točk manj od svojega povprečja v evroligi, je Alpha Diallo dosegel 19 točk, Mike James 17, Matthew Strazel 13 in Daniel Theis 12.

V tekmi za tretje mesto sta igrala grška velikana Olympiakos in branilec naslova Panathinaikos, ki sta bila v polfinalih v vlogi favoritov. Olympiakos, ki je v petek izgubil z Monacom, je z zmago s 97:93 vsaj delno potolažil svoje goreče privržence in pokazal, da je bil zasluženo najboljši klub v rednem delu evrolige.