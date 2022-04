Turkinje v izjemnem vzdušju do preobrata in finalne vozovnice

Potem ko je Sopron s 74:69 v Istanbulu premagal Perfumerias Avenido in se kot prvi uvrstil v veliki finale, je v turškem velemestu v petek sledil še obračun domačega Fenerbahčeja z USK iz Prage. Barve češke ekipe je odlično branila slovenska reprezentantka Teja Oblak, ki je bila druga strelka obračuna z 22 točkami.

Pražanke so v peklenskem vzdušju ob polčasu vodile za sedem točk, nato pa morale premoč Turkinjam priznati v zadnji četrtini, ki so jo domačinke dobile s 24:11 tudi po zaslugi nekaj izjemnih metov za tri točke. Načrte je Čehinjam pokvarila tudi poškodba krilne košarkarice Marie Conde, Oblakova pa je tekmo, ki se je končala z izidom 83:74, sklenila z 22 točkami, 7 asistencami in 3 skoki. Prva strelka dvoboja je bila Ukrajinka Alina Jagupova, ki je 24 točkam dodala še 7 asistenc.

Finalna tekma in tekma za tretje mesto sledita v nedeljo.