Učinkovita Goran Dragić in Vlatko Čančar

Košarkarji Miamija so se doma veselili zmage proti Phladelphii s 106:94, naš Goran Dragić pa je bil med najvidnejšimi na igrišču. V 23 minutah igre je dosegel 15 točk, ob tem je zbral še 6 asistenc in 3 skoke.



Tako je ob tej zmagi moštvo s Floride ostalo na 5. mestu vzhodne konference lige NBA, med soigralci pa so bili od Ljubljančana, ki je prejšnji teden praznoval 35. rojstni dan, učinkovitejša Jimmy Butler (21 točk), Bam Adebayo ter Tyler Herro (po 18). Kapetan moštva Udonis Haslem pa je sploh prvič igral v sezoni in se s štirimi točkami vpisal v statistični pregled tekme. Pravzaprav prvič od novembra 2019 in se tako le vrnil pod žaromete elitnega košarkarskega tekmovanja, v katerem je prestal že 18 sezon in imel pri moštvu, kot so natančno izračunali na spletni strani nba.com, 150 različnih soigralcev.



Nase pa je opozoril tudi Vlatko Čančar ob zmagi svojega Denverja pri Minnesoti s 114:103. Slovenski košarkar je bil na igrišču 17 minut in pol, dosegel je 14 točk, največ zanj doslej v ligi NBA, ob tem dodal 2 asistenci in 3 skoke. Vnovič je bil pri Denverju najučinkovitejši Srb Nikola Jokić z 31 točkami. V zahodni konferenci je Denver 4., mesto pred Dončićevim Dallasom.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: