Umrl član hiše slavnih Paul Westphal

V 71. letu starosti je po težkem boju z rakom na možganih umrl nekdanji ameriški košarkar in trener Paul Westphal, poročajo ameriški mediji.



Westphal je kot igralec v ligi NBA igral 12 let. Leta 1927 so ga na naboru v prvem krogu izbrali pri Bostonu, po treh sezonah, v katerih je osvojil tudi naslov prvaka, pa so ga poslali v Phoenix, kjer je njegova kariera prav zaživela. Potem ko je pri Bostonu na tekmo dosegal 7,3 točke, je v prvi sezoni pri Phoenixu povprečje povečal na 20,5 točke. Tudi v naslednjih sezonah je igral v dresu sonc zelo uspešno in bil vsako sezono tudi izbran na tekmo zvezd. V sezoni 1980/81 je igral za Seattle Supersonics in se petič zapovrstjo uvrstil v ekipo zvezd. Westphal je igral tudi dve sezoni za New York Knicks, preden se je poslovil v dresu Phoenixa.



Po igralski karieri se je posvetil trenerski poti, v NBA jo je začel pri Phoenixu kot pomočnik. Pozneje je prevzel tudi vlogo glavnega trenerja in v štirih sezonah vpisal 191 zmag in 88 porazov. V prvi sezoni je ekipa prišla do finala, kjer je nato izgubila proti Chicagu. Zatem je bil še trener Seattla in Sacramenta. Leta 2019 so ga sprejeli v košarkarsko hišo slavnih. Trikrat je bil uvrščen tudi v najboljšo peterko lige. V karieri je povprečno na 823 tekmah dosegal po 15,6 točke. Phoenix Suns so upokojili njegov dres s številko 44.

