Umrl eden od najboljših obrambnih košarkarjev v ligi NBA

Za posledicami raka na možganih je v 58. letu starosti umrl slavni košarkar Dikembe Mutombo. Zadnje ure življenja je preživel obkrožen z družinskimi člani, so sporočili iz lige NBA.

Mutombo je v hišo slavnih lige NBA prišel kot eden najboljših obrambnih igralcev v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Pod koši je bil zavoljo svojih blokad strah in trepet za vse napadalce. Njegov vzdevek se je glasil Mount Mutombo (gora Mutombo).

Rodil se je v Demokratični republiki Kongo, kar 18 let pa je bil član različnih moštev v ligi NBA. Kariero v najmočnejši ligi je začel pri Denver Nuggets, nato pa je branil še barve naslednjih ekip: Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks in Houston Rockets.

Osemkrat je nastopil na tekmi zvezd, štirikrat pa so ga izbrali za najboljšega obrambnega igralca lige NBA, s čimer si deli rekord z Benom Wallaceom in Rudyjem Gobertom. Dvakrat je bil tudi najboljši skakalec lige. Njegovo povprečje v najmočnejši ligi znaša 9,8 točke, 10,3 skoke in 2,8 blokade.