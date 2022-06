Umrl je Borut Bassin

Pri 77 letih starosti je umrl Borut Bassin, eden od najbolj priljubljenih zvezdnikov ljubljanske Olimpije v časih, ko je prevladovala v jugoslovanski ligi in se v sezoni 1966/67 uvrstila na zaključni turnir pokala evropskih prvakov. Njegova igra ni bila le izjemno privlačna, temveč tudi učinkovita, zato je že z 19 leti debitiral v jugoslovanski reprezentanci, za katero je igral na 63 tekmah.

Osvojil je bronasto kolajno na evropskem prvenstvu 1963 in srebrno osem let pozneje, leta 1967 tudi drugo mesto na svetovnem prvenstvu. V sezoni 1966/67 se je Olimpija uvrstila na zaključni turnir pokala evropskih prvakov. Ljubljančani so takrat v Madridu izgubili proti Realu s 66:68, Bassin je bil s tridesetimi točkami najboljši igralec tekme in tudi celotnega turnirja. Olimpija je v boju za tretje mesto nato izgubila proti praški Slaviji.

Prek družbenih medijev je sporočilo objavil slovenski košarkarski trener in košarkar Luka Bassin, sin Boruta Bassina: »Premlad sem, da bi ga videl 'v živo' igrati, pravijo pa, da je bil ljubljenec tivolske publike in rado viden gost na igriščih bivše države. Danes ponoči se je za vedno poslovil. Oče, najdi miren kotiček tam zgoraj.«

Bassin je ob višini 178 cm igral na položaju branilca. Znan je bil tudi po svojem »varanju« pod košem, med katerim je žogo nasprotnikom skril med noge, ter kot član tedaj znamenite druščine ljubljanskih športnikov, znane kot Triperesna deteljica ali Trije mušketirji, ki sta jo sestavljala še nogometaš Branko Oblak in hokejist Tone Gale, pa je možno o Bassinu prebrati na Wikipediji.