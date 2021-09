Umrl velikan jugoslovanske košarke Boban Petrović

je bil eden najboljših strelcev v zgodovini beograjskih črno-belih, zadnje dni svojega življenja pa je preživel v Južnoafriški republiki. Petrović, katerega dober prijatelj je bil Slovenec, je igral tudi za ljubljansko Olimpijo.Petrović je bil po nedavni prometni nesreči nekaj dni v bolnišnici, danes pa so sporočili, da je njegovo srce prenehalo biti. V sporočilu Partizana so zapisali, da je Petrović, rojen leta 1957, za Partizan igral od leta 1976 do 1985 in bil v tem času eden najboljših igralcev črno-belih.Petrović je bil tudi jugoslovanski reprezentant in je z izbrano vrsto takratne skupne države osvojil srebro na evropskem prvenstvu 1981 in bron na svetovnem prvenstvu 1982.V dresu Partizana je osvojil dva pokala Radivoj Korać (1978, 1979), dva naslova državnega prvaka (1979, 1981) in pokal SFRJ (1979). S 3618 točkami z 273 tekem je Petrović deseti strelec v zgodovini beograjskega kluba, igral pa je tudi za francoski Reims, Olimpijo, špansko Manreso, Napredak iz Kruševca in belgijski Hasselt.Sožalje so svojcem in vsem, ki so povezani s Partizanom, prek družbenih omrežij izrekli tudi pri Cedeviti Olimpiji.