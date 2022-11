Uspeh v Tel Avivu bi bil zelo dragocen, poraz ne bi bil usoden

V nadaljevanju preberite:

Ko so slovenski košarkarji 28. avgusta odigrali osmo in doslej zadnjo tekmo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2023, so prejeli bolečo zaušnico. V Münchnu so izgubili z Nemčijo z 71:90, kar so razumeli kot slab dan in ne kot resno opozorilo pred evropskim prvenstvom. Izhodišče moštva pred zadnjimi štirimi postajami na poti do mundiala vendarle ni porazno. V teoriji bi si lahko prislužilo vozovnico s popolno bero na današnji tekmi na današnji tekmi z Izraelom ob 13. uri v Tel Avivu in ponedeljek proti Nemčiji v Kopru.

Za močno oslabljeno četo Aleksandra Sekulića brez zvezdnikov iz lige NBA in evrolige ter poškodovanih Zorana Dragića in Jake Blažiča bi bil lep uspeh že ena zmaga. Kako bi jo lahko dosegli že v Tel Avivu? Kdo bo danes ostal zunaj moštva? Oslabljeni bodo tudi Izraelci kako? Kaj pričakuje Žiga Samar, ki si je moral po EP obuti velik čevlje?