V Baru spodrsljaj Cedevite Olimpije ne pride v poštev

Slovenska predstavnika v jadranski košarkarski ligi še vedno lovita prvo zmago v sezoni, pred Cedevito Olimpijo in Krko je danes lepa priložnost, da prebijeta led v regionalnem tekmovanju. Ljubljančani ob 17. uri gostujejo v Baru pri Mornarju, na začetku sezone prepričljivo najslabši ekipi tekmovanja, ki je v dveh tekmah pridelala negativno koš razliko -66.

FOTO: Cedevita Olimpija

Cedevita Olimpija po domačem zmagoslavju nad Venezio v evropskem pokalu želi pozitivne občutke prenesti tudi v ligo ABA, v lovu za končnico bo zmaga nad ekipami, kot je Mornar, skoraj nujna. Črnogorskim tekmecem se bodo zoperstavili brez na začetku sezone najboljšega strelca z razdalje Bryntona Lemarja, ki si je med tednom poškodoval gleženj in bo odsoten vsaj šest tednov. Prav Lemar je s trojkami v prvih tekmah že znal zajeziti naval tekmecev, zato se bo njegova odsotnost zelo poznala.

Na gostovanje v Črno goro ni odšel niti trener Zvezdan Mitrović, ki je imel že v torek po tekmi težave s hrbtom, pot je zato preventivno izpustil. »Prvi dve tekmi sta nam pokazali, kaj lahko od regionalne lige pričakujemo, že v Železniku pa smo lahko okusili gostujoče igrišče. Pričakujem reakcijo igralcev po dobri tekmi proti Umani Reyer in da se dobro vzdušje in pozitivna energija prenese na celotno ekipo, hkrati pa pričakujem boljšo predstavo, kot na prvih dveh tekmah v regionalni ligi, upam pa, da zabeležimo zmago,« pred tekmo napoveduje Đorđe Adžić, ki bo ob odsotnosti Mitrovića vodil Ljubljančane ob parketu.

Zvezdan Mitrović je ostal doma, ne bo ga niti na gostovanju pri Turk Telekomu. FOTO: Cedevita Olimpija

Tekma z moštvom iz Benetk je pokazala marsikaj dobrega, a tudi znova razkrila težave pod obročem in če se bodo Ljubljančani odločili za spremembe v zasedbi, je prav Derek Ogbeide tisti, ki je na začetku sezone pokazal najmanj. »Pred nami je zahtevno gostovanje. Naši tekmeci nimajo veliko za izgubiti, lahko pa veliko pridobijo, zato bodo zagotovo zaigrali energično in intenzivno. Mornar v tej sezoni igra hitro in sproščeno, na parketu pa počnejo številne različne stvari, njihov način igre pa jim dovoljuje igro izven sistema. Ravno zato so ena izmed težjih ekip, na katere se moraš pripraviti, saj je vsak igralec lahko nevaren,« pravi junak tekme v Cluju DeVante Jones.

Neugodni gostje iz Subotice

Krka bo v danes zvečer (21.00) gostila Spartak iz Subotice, lanskega zmagovalca drugoligaškega tekmovanja, ki prav tako še lovi prvo zmago po preboju med elito. Za Novomeščane so bile na prvih dveh tekmah usodne predvsem poceni izgubljene žoge.

FOTO: Cedevita Olimpija

»Spartak je zame eno od moštev, ki bi se lahko uvrstilo med najboljše štiri v ligi. Lansko moštvo so dopolnili s kar nekaj izkušenimi igralci, ki so igrali na zelo visoki ravni. Zelo dobro so odigrali proti Partizanu, kjer je le nekaj žog odločalo o zmagovalcu tekme. Mi gremo samozavestno v tekmo. Mislim, da smo se nekoliko dvignili. Poskušali bomo popraviti slabosti s prejšnjih tekem. Vemo, da bo Spartak, tako kot vse ekipe v ABA ligi, izredno agresivno napadal pod obroč in na to se pripravljamo,« pred tekmo napoveduje trener Krke Dejan Jakara.

Ne le Jakara, Spartak številni vidijo v boju za končnico, izkušenj v moštvu iz Subotice ne manjka, zato bi bila zmaga Novomeščanov lep uspeh.