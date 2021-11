V Beli hiši so si povrnili šampionski navdih

Prvaki lige NBA košarkarji Milwaukeeja so na gostovanju pri Philadelphii na krilih Giannisa Antetokounmpa prišli do zmage s 118:109. Grški zvezdnik je dosegel 31 točk in 16 skokov in pomagal prizadejati Philadelphii, ki je bila sicer močno oslabljena, šesti poraz v sezoni (ob osmih zmagah).

Pri domačih namreč zvezdnik Joel Embiid, ki je bil pozitiven na novi koronavirus, Tobias Harris, Matisse Thybulle in Isaiah Joe niso igrali zaradi protikoronskih protokolov lige.

Milwaukee to sezono kljub zmagi še ni pri 50 odstotkih, saj ima še vedno negativen izkupiček – pet zmag in šest porazov.

»Vedno je dober občutek, ko zmagaš. Želel sem storiti vse, kar je treba, da pridemo do te zmage. Moja ekipa to od mene pričakuje in potrebuje,« je dejal Antetokounmpo, ki ga je dan pred tem skupaj s soigralci kot prvake lige NBA v Beli hiši gostil ameriški predsednik Joe Biden.

Grayson Allen je k zmagi Milwaukeeja, ki je zaradi covida-19 pogrešal Khrisa Middletona, zaradi poškodb pa Brooka Lopeza (hrbet) in Donteja DiVincenza (gleženj), dodal 25 točk, Bobby Portis pa 19 točk in deset skokov.

Pri strelec oslabljene Philadelphie je bil Tyrese Maxey z 31 točkami, Georges Niang jih je zbral 21, Shake Milton pa 20. Andre Drummond je še drugi večer zaporedoma dosegel dvojni dvojček s 17 točkami in 20 skoki.

Med najboljšimi ekipami lige še naprej ostaja Utah, ki je domačo tekmo proti Atlanti dobila s 110:98 – Donovan Mitchell je zbral 27 točk – in ima osem zmag in tri poraze. Boljši izkupiček imajo le Golden State Warriors z devetimi zmagami na desetih tekmah.

Los Angeles Clippers so v domači dvorani s 117:109 premagali Portland Trail Blazers in prišli do pete zaporedne zmage. Paul George je dosegel 24 točk, Reggie Jackson jih je k zmagi dodal 23.