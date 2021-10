V Beogradu se ni izšlo po Zdovčevih željah

Košarkarji Žalgirisa, ki jih po novem vodi nekdanji slovenski reprezentant in selektor Jure Zdovc, so v eni od zadnjih treh tekem tretjega kola evrolige izgubili v Beogradu. Od njih so bili s 73:61 boljši igralci Crvene zvezde.

Gostje iz Kaunasa so s točko naskoka dobil uvodno četrtino, naslednji pa sta tesno, s tremi in dvema točkama prednosti, pripadli Beograjčanom. Rdeče-beli so tehtnico na svojo stran nagnili v zadnjem delu, ki so ga dobili z osmimi točkami razlike. Najboljši strelec v domačem moštvu je bil Nikola Kalinić s 15 točkami, eno manj je pri Litovcih, ki so zadnji na lestvici, vpisal Josh Nebo.

V preostalih dveh današnjih tekmah je Real Madrid s 94:86 premagal Monaco, Barcelona pa je po podaljšku z 79:78 ugnala Olympiakos iz Pireja.