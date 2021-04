V Berlinu bo jasno, s kom se bo pomerila Slovenija

Mednarodna košarkarska zveza (FIBA) je danes naznanila, da bo 29. t. m. ob 13. uri pripravila v berlinski dvorani Verti žreb skupin za evropsko prvenstvo 2022 moških reprezentanc. FIBA je že v začetku marca razkrila kakovostne bobne, branilka šampionskega naslova iz leta 2017 Slovenija pa je pristala v tretjem skupaj s Poljsko, Hrvaško in Turčijo. Na prvenstvu bo nastopilo 24 reprezentanc, ki jih bodo porazdelili v štiri skupine, v izločilne boje pa bodo napredovale po štiri izbrane vrste iz vsake skupine.



Eurobasket se bo odvijal med 1. in 18. septembrom prihodnje leto. Prvenstvo bo v skupinskem delu potekalo v Nemčiji (Köln), Gruziji (Tbilisi), Italiji (Milano) in na Češkem (Praga), izločilni boji pa bodo v Berlinu.



Žreb bo zaradi pandemije novega koronavirusa potekal za zaprtimi vrati, prisotni pa bodo zgolj predstavniki vseh štirih držav prirediteljic, uradno osebje FIBA in maloštevilni gosti. V prvem bobnu bodo Španija, Srbija, Grčija in Francija, v drugem Litva, Rusija, Italija in Češka, v četrtem Nemčija, Ukrajina, Finska in Gruzija, v petem Belgija, Madžarska, Izrael, Velika Britanija, v šestem pa BiH, Nizozemska, Estonija in Bolgarija.



Slovenija je v kvalifikacijah za EP 2022 zasedla drugo mesto v skupini F s štirimi zmagami in dvema porazoma. Prvo mesto je osvojila Ukrajina, tretja je bila Madžarska, četrta pa Avstrija, ki je ostala brez nastopa na EP.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: