V boj za kolajno z isto dvanajsterico kot za OI

Strokovni štab slovenske košarkarske reprezentance na čelu s selektorjem Aleksandrom Sekulićem je uradno določil dvanajsterico igralcev, ki bo nastopila na olimpijskem turnirju v Tokiu. Na njenem čelu je zvezdnik severnoameriške košarkarske lige NBA Luka Dončić, gre pa za isto ekipo, ki si je v Kaunasu tudi izborila nastop na OI.



V moštvu so še Jaka Blažič, Vlatko Čančar, Jakob Čebašek, Žiga Dimec, Zoran Dragić, Gregor Hrovat, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič, Luka Rupnik in Mike Tobey, so sporočili iz Olimpijskega komiteja Slovenije.



Reprezentanca je v sobotnih popoldanskih urah prispela v japonski Fukui, kjer jo čaka še zadnji del priprav na zgodovinski prvi nastop na OI. Izbranci selektorja Sekulića se bodo nato v olimpijsko vas v Tokio odpravili v sredo.



Slovenija bo na OI igrala v skupini C skupaj z Argentino, Japonsko in Španijo. Moški košarkarski turnir se bo v Tokiu začel 25. julija, dva dni po slovesnem odprtju iger, slovensko reprezentanco pa prva tekma čaka 26. julija ob 6.40 po slovenskem času proti Argentini.

