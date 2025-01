V Bolgariji v boj s prvim strelcem za avtocesto proti četrtfinalu

Pred košarkarji Cedevite Olimpije je eno najbolj pomembnih gostovanj v rednem delu sezone v evropskem pokalu. Prestali so dolgo pot do bolgarskega mesta Samokov, kjer se bodo v dvorani za dobrih 2000 gledalcev zoperstavili izraelskemu Hapoelu iz Jeruzalema.

Na prvi tekmi v Stožicah so bili Izraelci, ki z zmago in tekmo več od Olimpije držijo drugo mesto v skupini B evropskega pokala, boljši s 93:84. V tistem obdobju Ljubljančani niso igrali najbolje, v zadnjih tednih pa obe moštvi stopnjujeta formo in obeta se pravi derbi za drugo mesto.

To ima v evropskem pokalu veliko veljavo, zmaji bi si z drugim mestom zagotovili neposredno uvrstitev v četrtfinale evropskega pokala. Ob današnji zmagi bi Olimpija prehitela Hapoel, glede na zgoščeno stanje na lestvici pa do konca rednega dela ne bo jasno, kdo bo igral v končnici in s kašnim izhodiščem jo bo začel.

V vrstah Hapoela igra najboljši posameznik te sezone evropskega pokala, Jared Harper na tekmo dosega 23,2 točke in valorizacijski indeks 28,5. Olimpija je že v Stožicah občutila njegovo moč, ko je dosegel 30 točk, tokrat pa bo imel pod košem pomoč rekonvalescenta Justina Smitha.

Visoke igralce, tudi novinca Danila Tasića, čaka težko delo pod košem v boju s centri Hapoela. FOTO: Aleš Fevžer/Cedevita Olimpija

»Hapoel Jeruzalem je zagotovo ena od najboljših ekip v naši skupini. S povratkom visokega igralca Justina Smitha so še močnejši. Tekom sezone so imeli nekaj težav v svoji igri, a zdaj naši tekmeci znova igrajo zelo dobro, kar so dokazali na zadnji tekmi, ko so premagali Hapoel iz Tel Aviva, eno od najmočnejših ekip v Evropskem pokalu. Gre za izkušeno ekipo, ki skupaj igra že nekaj let,« na tekmece opozarja trener Ljubljančanov Zvezdan Mitrović.

Zmaga bi bila lepa popotnica v peklenski teden, že v četrtek bo Olimpija v Litvi odigrala zaostalo tekmo z Lietkabelisom.