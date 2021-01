V Dallasu še iščejo pravo kemijo

Dončić poudarja, da potrebujejo več energije, Porzingis krivi pomanjkanje kemije

Kristaps Porzingis pravi, da v moštvu ne najdejo prave kemije. FOTO: Ronald Martinez/AFP

»Ne vem, kaj naj rečem. Trenutno je veliko stvari narobe, nismo pravi. Moramo se pobrati in igrati precej bolje,« je po četrtkovem tretjem zaporednem porazu Dallasa razočarano pojasnilTelički iz Dallasa v novi sezoni nikakor ne najdejo pravega ritma. Na osemnajstih tekmah sezone so doživeli kar deset porazov in so šele na enajstem mestu zahodne konference. Kot zadnji jih je v svoji dvorani suvereno premagal Utah, ki je slavil že desetič zapored.»Prvi polčas nas je ‘ubil’, nismo bili dovolj dobri v obrambi in komunikacija je bila slaba. V drugem polčasu smo se izboljšali, vendar pa moramo bolje igrati na začetku tekme,« je po porazu dejal glavni trenerTa je po dolgi odsotnosti znova lahko računal nain. »Potrudili so se po najboljših močeh. Težko je, za njih predstavlja začetek. Današnja tekma je bila pomemben korak k vrnitvi v pravo kondicijsko stanje. Moramo graditi na tem,« je še dodal Carlisle.Pri Dallasu je bil ponovno strelsko razpoložen Luka Dončić (30 točk). Ljubljančan je z naskokom najboljši posameznik kluba v tej sezoni, saj ima najboljše povprečje v kar štirih kategorijah (točke, skoki, asistence, ukradene žoge).»Trenutno je veliko stvari narobe, nismo pravi. Moramo se pobrati in igrati precej bolje. Igrati moramo z več energije in bolj trdo,« je razmišljal Dončić.Njegov soigralec, ki se je vrnil po operaciji kolena in doslej igral na osmih tekmah, za slabe rezultate krivi kemijo: »Nimamo še prave kemije, ki jo iščemo. Mislim, da tudi nimamo jasno razdeljenih vlog. Smo talentirana skupina, a dokler ne bomo vsi igrali skupaj in obenem preživeli tudi nekaj časa tudi zunaj igrišča, ne bomo imeli tiste prave kemije.«Dallas Mavericks bodo tudi svojo naslednjo tekmo igrali na gostovanju pri razpoloženem Utahu, nato pa jih čakata dve domači tekmi proti Phoenixu, ki je z 8 zmagami in 8 porazi na 9. mestu zahodne konference.