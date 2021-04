V finalu pokala Triglav in Cinkarna Celje

Košarkarice Triglava in Cinkarne Celje bodo igrale v finalu zaključnega turnirja pokala Slovenije v Celju. Kranjčanke so bile v polfinalu boljše od Grosupljega z 62:51 (19:18, 38:22, 48:42), Celjanke pa so ugnale Ježico s 86:48 (16:11, 47:23, 62:35).



Cinkarna Celje bo v nedeljo ob 16. uri naskakovala 15. naslov v pokalnem tekmovanju oziroma tretjega v nizu, Triglav pa je bil doslej prvak dvakrat, in sicer 2014 ter 2018.

