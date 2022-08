V hramu slavnih še en velikan jugoslovanske košarke

Radivoj Korać je naslednji velikan jugoslovanske košarke, ki ga bodo sprejeli v hram slavnih v ameriškem Springfieldu. Korać bo po Bori Stankoviću, Aleksandru Nikoliću, Draženu Dalipagiću in Vladu Divcu peti Srb s tem priznanjem, priljubljeni Žučko, ki je kariero preživel v vrstah OKK Beograda, Standarda iz Liegea in Petrarce Padove, je umrl leta 1969 v prometni nesreči blizu Sarajeva, star 30 let. Velja za enega najboljših jugoslovanskih košarkarjev vseh časov, z Beogradom je bil štirikrat državni prvak, z državno reprezentanco je bil dvakrat evropski in svetovni podprvak, s srebrom se je okitil tudi na olimpijskih igrah leta 1968 v Mexico Cityju ob boku Iva Daneva, Aljoše Žorge, Petra Skansija in Krešimirja Ćosića.

Svetovna košarkarska zveza (Fiba) je med letoma 1971 in 2002 prirejala pokal Radivoja Koraća, ki ga je največkrat osvojil italijanski Cantu, do polfinala pa se je v zadnji sezoni uspelo prebiti košarkarjem Laškega. Med srbskimi kandidati za uvrstitev v hram slavnih sta bila letos tudi Dušan Ivković in Ranko Žeravica, pa tudi bosansko-hercegovski as Mirza Delibašić in Hrvat Giuseppe »Josip« Giergia.