V Madison Square Gardnu padel rekord sezone po številu doseženih točk

Anthony Davis je na predvečer svojega 31. rojstnega dne v ligi NBA s 27 točkami in 25 skoki popeljal Los Angeles Lakers do zmage s 120:109 proti eni najboljših ekip zahoda, Minnesoti, ki je po porazu z drugega mesta v zahodni konferenci zdrsnila na tretje mesto.

V Los Angelesu so Davis in jezerniki izkoristili oslabljeno postavo volkov. Med štirimi ključnimi igralci sta manjkala tudi Karl-Anthony Towns in center Rudy Gobert, ki je manjkal zaradi nategnjene stegenske mišice.

»Ne glede na to, kdo igra za njih, so zelo dobra ekipa,« je dejal Davis. Ta je postal prvi igralec lige NBA z najmanj 25 točkami, 25 skoki in petimi ukradenimi žogami na tekmi. LeBron James je 21 od svojih skupno 29 točk dosegel v drugem polčasu.

Minnesota zaostaja za tekmo in pol za vodilno Oklahomo, ki je v domači dvorani za tretje zaporedno slavje »povozila« Memphis s 124:93. Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 23 točk, prav tako je 23 točk k zmagi s klopi prispeval novinec Cason Wallace.

Vendar pa je Oklahoma zaradi poškodbe v drugi četrtini izgubila Jalena Williamsa, ki si je zvil desni gleženj.

Še hujša se zdi poškodba Turka Alperna Senguna iz Houstona, ki je po zaostanku za 13 točk in preobratu v gosteh premagal Sacramentu s 112:104. Prvi strelec Teksašanov je moral igrišče zapustiti na invalidskem vozičku, potem ko je v zadnji minuti nerodno trčil z Domantasom Sabonisom in začutil močne bolečine v kolenu. Za zdaj še ni znano, kako resna je poškodba.

Sengun v povprečju dosega 21,2 točke in 9,4 skoka na tekmo. »Grozno je to videti, še posebej tako pozno v igri, tik pred koncem,« je dejal domači trener Ime Udoka in dodal: »A to ne zmanjša zmage na splošno. Mislim, da je bila to ena naših najboljših predstav v gosteh. Sengun je imel veliko vlogo pri tem.«

Jalen Brunson je bil z 19 točkami in ob metu iz igre 22:6 najučinkovitejši igralec na tekmi, na kateri je padlo rekordno malo točk. FOTO: Brad Penner Usa Today Sports Via Reuters Con

Dogajanje v dvorani Crypto.com Arena v Los Angelesu je odprl Milwaukee, ki je s 124:117 premagal LA Clippers. Damian Lillard je dosegel 35 točk, Giannis Antetokounmpo pa 34 za Milwaukee, ki je svojo turnejo po Kaliforniji začel s porazoma proti Golden Statu in LA Lakers.

»To je bila za nas ključna tekma,« je dejal Lillard, ki je 16 točk dosegel v zadnji četrtini.

Philadelphia je v Madison Square Gardnu premagala New York z 79:73. Kelly Oubre ml. je dosegel 18 točk in zbral deset skokov za Sixers, ki še vedno čakajo na vrnitev najkoristnejšega igralca lige NBA Joela Embiida po operaciji kolena.

Tekme s tako nizkim izidom v tej sezoni lige NBA še ni bilo. Še pred meseci je Embiid na eni tekmi dosegel 70 točk, zdaj so jih njegovi kolegi komaj zmogli devet več, a še vedno več kot »kratkohlačniki«.

New York je imel 32,5 odstoten met, za tri točke le 22,5 odstotnega, Philadelphia pa skupno 38,8 odstotnega in 30 odstotnega za tri točke. Košarkarji obeh moštev so vrgli po 80 metov.