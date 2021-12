V NBA bodo nadaljevali s tekmami v noči na nedeljo

To pomeni, da se bo kljub okužbam z novim koronavirusom tekmovanje nadaljevalo v noči na nedeljo po slovenskem času, kot je bilo predvideno. Ob 4.30 bo tako v Salt Lake Cityju dvoboj med ekipama Utah Jazz in Dallas Mavericks Luke Dončića, ki pa zaradi okužbe z novim koronavirusom ne bo igral. Košarkarji NBA so zadnje tekme pred kratkim premorom odigrali v noči na 24. december, ko je slovenski krilni košarkar Vlatko Čančar igral v prvi postavi moštva Denver Nuggets ter v 19 minutah igre proti Charlotte Hornets dosegel 11 točk, rekord sezone, njegovo moštvo pa je na domačem parketu izgubilo s 107:115.

Aktiven je bil tudi Dallas, a je izgubil dvoboj proti branilcem naslova Milwaukee Bucks. Luka Dončić je bil zaradi zdravstvenih protokolov lige glede okužb s covidom-19 v karanteni, kjer po navedbah njegove ekipe še ostaja. Na tej tekmi je iz istega razloga kot Dončić manjkal tudi grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo. Njegov Milwaukee je sporočil, da je dvakratni najkoristnejši igralec lige (MVP) po poškodbi sicer nared za tekmo v noči na nedeljo, vendar se lahko zaradi testiranj stvari spremenijo. Tako še ni potrjen njegov nastop za domači Bucks proti ekipi Boston Celtics.

Predvidena je tudi tekma med ta čas najboljšima ekipama lige, med Golden State Warriors, kjer v tej sezoni blesti kralj trojk Stephen Curry, in domačim Phoenixom. Od petih predvidenih tekem je tako na programu še vedno tudi dvoboj med Utahom, ki bo nastopil v polni postavi, in močno oslabljenim Dallasom. V postavi ne bo najmanj devetih igralcev, sedmerice zaradi koronskih protokolov. Manjkali bodo Dončić, Tim Hardaway mlajši, Maxi Kleber, Reggie Bullock, Trey Burke, JaQuori McLaughlin in Josh Green. Na listi poškodovanih sta še Eugene Omoruyi in Willie Cauley-Stein, vprašljiv pa je tudi nastop latvijskega centra Kristapsa Porzingisa, ki je manjkal na prejšnjih dveh tekmah zaradi poškodbe desne noge, so sporočili iz Dallasa.

Trener Dallasa Jason Kidd je zato pred nadaljevanjem omenil, da bi bilo bolje, če bi namesto petih odigrali le dve tekmi večera, kjer v ekipah nimajo težav z okužbami.

»Toda na žalost bomo igrali vsi. To pomeni, da bodo na božični dan igrali fantje, ki drugače nebi, tako bo to tudi poseben praznični dan zanje,« je besede Kidda objavila uradna spletna stran NBA.