V obračun z nemškimi fizikalci s prepoznavno hitro igro

Selektor Aleksander Sekulić opozarja, da gre za nevarnega nasprotnika, ki igra zelo dobro košarko. Kljub temu da v nemški vrsti manjka kar nekaj zvezdnikov, košarkarji dokazujejo, da so nevaren tekmec za vsakogar.



»Težko natančno govorim o njihovi igri, saj se nismo srečali, a v zadnjem času igrajo bolj kot ekipa in zato so tako nevarni. Kot ekipa so uspeli v težki skupini na kvalifikacijskem turnirju za igre v Splitu, tukaj pa so prišli v četrtfinale, kar priča o njihovi moči,« opozarja Sekulić.



Slovenski tabor sicer že podrobno analizira igro tekmeca. Na prvi pogled pa je jasno, da igrajo zelo sistematično igro v obrambi in v napadu, Robin Benzing, Johannes Voigtmann, Moritz Wagner in Andreas Obst pa so po Sekulićevem mnenju zelo nevarni strelci z razdalje.

Na agresivno obrambo odgovoriti s hitro igro

»V napadu so zelo agresivni v skoku, lahko pričakujemo tudi agresivno obrambo. Mi bomo poskušali na to odgovoriti s hitro igro, kar nam v zadnjem času uspeva zelo dobro,« še pravi 43-letni Ljubljančan, še vedno zadovoljen nad predstavo, ki jo je ekipa ob trdno pokritem Luki Dončiću pokazala na tekmi s Španijo.



Da ni časa za počitek in napake na parketu, se zaveda tudi kapetan Edo Murić: »Četrtfinale je specifičen, saj izidi od prej ne veljajo in treba se bo zbrati ter dati od sebe vse. Nemci so neugodni. Letos so imeli veliko težkih tekem, ki so jih dobili. Tudi mi smo pripravljeni in čakamo na tekmo.«



Košarkarji se med seboj poznajo. V obeh ekipah si bodo ogledali podrobnosti z olimpijskega turnirja, pri tekmecih pa gre po večini za košarkarje, ki uspešno igrajo v evroligi in zato nikakor niso neznanka.

Na poti proti kolajni

»So zelo močni in atletski pod košem ter imajo dobre strelce. Te njihove prednosti moramo izničiti in igrati svojo igro. Če pridemo do nje, ni bojazni za uspeh,« še prvi Murić.



Ta priznava, da so po zmagi nad svetovnimi prvaki Španci, pred tem pa nad podprvaki Argentinci in gostitelji Japonci tudi v slovenski vrsti zrasli apetiti: »Zdaj smo na poti proti kolajni. Z vsako zmago pa so pritiski in želje večji in tudi sami vidimo, da ni nerealno, kar se govori. Zdržati moramo še tri tekme, smo blizu, a še vedno tako daleč, da moramo ostati na trdnih tleh, iti iz tekme v tekmo in dati vse od sebe. Potem bomo videli, kam nas bo to pripeljalo.«



Murić opozarja, da gre za turnir, kjer vsaka ekipa lahko premaga vsako: »Seveda obstajajo favoriti, a če ne igraš stoodstotno, lahko izgubiš. Tukaj so košarkarji, ki so vajeni težkih tekem in turnirjev.«



V dvoboju z Nemci pa Murić opozarja predvsem na dober tekmečev dober met z razdalje in moč v skoku pod obročema.



»So svojevrstna ekipa, ki pa, denimo, ni slabša od Argentine. Argentinci igrajo s talentom, hitrostjo, so zviti in te poskušajo pretentati. Nemci pa so 'fizikalci', ki te bodo poskušali preskočiti, preteči in se postaviti po robu z močjo in energijo. Vse bomo morali dati od sebe,« je še povedal kapetan.



Na papirju je favorit Slovenija, ki je dobila vse tri tekme v Tokiu. Nemci pa so ugnali Nigerijce, izgubili pa z Italijani in Avstralci ter v svoji skupini osvojili tretje mesto.

