V prihodnost z Dončićem in Sekulićem, a nujno tudi z mladimi

V nadaljevanju preberite:

Zmaga nad Italijo (89:85) za sedmo mesto in izenačenje najboljšega dosežka slovenskih košarkarjev na svetovnih prvenstvih je po svoje zastavila več ugank, kot je ponudila odgovorov. Pred odhodom na Japonsko in Filipine so želje pač segale višje, celo do kolajne in neposredne vstopnice za olimpijske igre. A kakor realne okoliščine niso dopuščale uresničitve sanj na igrišču, jih moramo sprejeti tudi ob njem. Kvečjemu se lahko vprašamo, zakaj se reprezentanca ni uvrstila višje na prejšnjih mundialih, na katerih je imela v izobilju adutov iz lige NBA in evrolige.

Slovenija je končala SP z izkupičkom petih zmag in treh porazov z zasedbo, ki ni mogla računati na številne adute. Tudi vrzeli v obrambi, ki so bile očitne že na pripravljalnih tekmah, niso izginile, a nekaj je moštvo vendarle počelo prav ... Ali je končna uvrstitev celo boljša, kot so dopuščale okoliščine? Kaj predsednika KZS Mateja Erjavca zanima pred podaljšanjem selektorskega mandata z Aleksandrom Sekulićem?