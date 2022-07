V San Franciscu diši po sanjskem dvojcu

Eden od najboljših košarkarjev na svetu Kevin Durant je prižgal zažigalno vrvico z zahtevo o odhodu iz Brooklyna, h kateremu je prestopil pred tremi iz letošnjega prvaka lige NBA Golden Stata. Kam bo šel zdaj? To je čez noč postalo najbolj vroče vprašanje na tržnici najmočnejše košarkarske lige na svetu.

Na vidiku je presenetljiv preobrat. Poznavalci prestopnih kombinacij in načrtov med klubi so presenetili. Senior med poročevalci in poznavalci lige NBA pri televizijski postaji ESPN Marc J. Spears je prepričan, da je na obzorju ponovna združitev šampionov: Kevin Durant je najbližje vrnitvi v San Francisco k prvakom.

"Golden State ima najmočnejše adute. Jordan Poole, Jonathan Kuminga, Andrew Wiggins in nekdanja št. 2 nabora James Wiseman so igralci, s katerimi Golden State lahko izpelje prestop. Pri Brooklynu so se odločili za pomladitev moštva, zato ga imejte na očeh," je Spears napovedal Durantovo vrnitev v Kalifornijo, kjer je v letih 2017 in 2018 osvojil NBA prstana.

Odšel je zaradi spora s Stevom Kerrom

Triintridesetletni Durant z letno plačo 42 milijonov evrov ima v moštvu prvakov kljub prijateljstvu z najkoristnejšim igralcem letošnjega finala Stephom Curryjem še en neporavnan račun. Pred tremi leti je odšel tudi zaradi spora s trenerjem Stevom Kerrom.

"Da, res je, najprej bosta morala med seboj razjasniti nekaj stvari, ampak iz dneva v dan sem bolj prepričan o tem, da je Golden State ogret za Durantovo vrnitev," je še dodal Marc J. Spears, ki prav tako ve, da se za trikratnega olimpijskega prvaka poteguje tudi Phoenix. Pri moštvu iz Arizone, ki ga je v letošnji končnici v polfinalu zahodne konference izločil Dallas z Luko Dončićem v glavni vlogi, so prepričani, da bi dvojec Kevin Durant-Devin Booker lahko prinesel naslov.