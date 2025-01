Krka je v Subotici položila orožje

Košarkarji Krke po 18. krogu lige Aba ostajajo pri štirih zmagah. Na gostovanju v Subotici jih je drugič v tej sezoni premagal Spartak, tokrat s 83:102.

Če so Srbi v Novem mestu v začetku oktobra slavili s košem prednosti in to potem, ko je Krka v zadnji četrtini zapravila 14 točk naskoka, so tokrat zmagali veliko bolj suvereno.

Za izbrance trenerja Dejana Jakare, ki ima že nekaj časa težave pri sestavi zasedbe zaradi poškodb, je bila to četrta tekma v sedmih dneh. Utrujenost se v prvem polčasu še ni tako poznala, v nadaljevanju pa je Spartak zlahka prišel do prednosti in zanesljive zmage.

Najboljša posameznika pri Krki sta bila Američana Tayler Persons z 21 točkami in 10 skoki (trojke 3:5, indeks 28) in Brady Skeens (16 točk).

Krka, ki je na zadnjih osmih tekmah lige Aba oziroma v skoraj dveh mesecih zabeležila eno zmago, bo imela v naslednjem krogu idealno priložnost za dve točki; 1. februarja bo gostila Cibono, ki je ob Mornarju edina ekipa na lestvici za Novomeščani.