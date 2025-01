Ob poigravanju z Mornarjem strelski rekord in vabilo: v torek prihaja Valencia

Gostovanje v Stožicah počasi postaja eno najtežjih v jadranski ligi. Ne zaradi peklenske atmosfere, kljub temu, da so tribune v zadnjih dveh mesecih bolj polne, je vzdušje bolj gledališko, temveč zaradi izvrstnih iger Cedevite Olimpije. Moč ljubljanske zasedbe, ki si je po vrnitvi domov uspela oddahniti, je občutil Mornar in v Bar odšel povsem potolčen po porazu s 114:72.

Tudi DJ Stewart je na zadnjih tekmah v dobri formi. FOTO: Filip Barbalić/Cedevita Olimpija

Slab začetek sezone je že dolgo stvar preteklosti, Olimpija niza zmage in tudi na lestvici pogleduje vse višje. Glede na zadnje uspehe niti četrti Dubaj ne spi več mirno, ne glede na končni razplet in uvrstitev po rednem delu sezone pa Ljubljančanom vsaj v prvem krogu končnice nikogar ne bodo gledali s strahom v očeh.

Prej nasprotno: tekme, kot je bila današnja z Mornarjem, so odlična priložnost za igralce, ki dobivajo manjšo minutažo, da pridejo v igralni ritem. Že v prvem polčasu je Zvezdan Mitrović priložnost ponudil Gregorju Glasu, ta pa mu je vrnil z obrestmi in dosegel 20 točk. Več minut kot sicer je na parketu preživel tudi Rok Radović, Mitrović je lahko »odprašil« še Lovra Gnjidića. In če bo klop dolga in v formi, bo kdo od njih lahko vplival na razplet tudi na veliko bolj bolj izenačenih tekmah.

Olimpija je s končnimi 114 doseženimi točkami postavila tudi strelski rekord sezone v ligi ABA, točko manj je 6. oktobra na tekmi s Cibono zbral Partizan (113:78). Ob tem ni nepomembno, da so z zmago za 42 točk krepko popravili še svojo koš razliko.

Zvezdan Mitrović je lahko odpočil nosilce igre. FOTO: Aleš Fevžer/Cedevita Olimpija

Najboljši strelec pri Ljubljančanih je bil ob koncu večera enosmerne košarke prej omenjeni Glas, Brynton Lemar jih je dodal 14. Lahko bi bil v ospredju tudi kdo drug, a je trenerski štab raje prihranil nekaj moči pri nosilcih igre za torkov obračun v evropskem pokalu.

V Stožice prihaja vodilna Valencia, Olimpija bi z zmago lahko že potrdila drugo mesto in vozovnico za četrtfinale. Vložek je velik, Ljubljančani pa računajo tudi na glasno podporo s tribun – za konec rednega dela evropske sezone bi bila zaslužena in dobrodošla.