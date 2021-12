V Stožicah eksodus igralcev in črni niz še kar trajata

V nadaljevanju preberite:

Močno se je uštel, kdor si je obetal, da so za košarkarje Cedevite Olimpije napočili lepši časi po nizu menjav v moštvu. V 10. kolu lige ABA so v Stožicah izgubili s 73:74 še proti Zadru, zadnjemu na lestvici, ki je dosegel šele drugo zmago. Novi organizator igre Yogi Ferrell je prispeval 11 točk in 2 asistenci, centrski povratnik Alen Omić 8 točk in 3 skoke, kar je bilo slednjič premalo in slab obet pred stopnjevanjem zahtevnosti tekmovalnega sporeda. V sredo bo Stožice obiskal bolonjski Virtus, nato bodo Ljubljančani gostovali pri Partizanu v Beogradu in Umani v Benetkah ... Kaj vse škripa v moštvu?