V Stožicah konec lepe zgodbe brez pravega pravljičnega konca

Ko jih ne pestijo »tehnične okvare«, so košarkarji Cedevite Olimpije v tej sezoni podobni športnemu dirkalniku, ki na avtocesti prehiteva težke tovornjake. Svojo hitrost in moč so želeli prikazati tudi proti Bursasporu in se uvrstiti v polfinale evropskega pokala, a je tokrat odigral pomembno vlogo tudi človeški dejavnik s svojimi zapletenimi psihološkimi ovirami. Prvič po zelo dolgem času so Ljubljančani dočakali polne Stožice, a ne tudi desete zaporedne zmage na širši mednarodni sceni.

Cedevita Olimpija: Bursaspor 83:85 (64:67, 36:50, 21:23) Dvorana Stožice, gledalcev 12.500, sodniki Lamonica (Ita), Račys (Lit) in Cici (Alb). Cedevita Olimpija: Ferrell 20 (3:3), Blažič 10 (5:6), Dragić 4 (2:2), Murić 12, Omić – prva peterka; Pullen 15 (3:4), Auguste 13 (1:2); Bursaspor: Needham 20, Andrews 12 (2:2), Bitim 14 (5:6), Dudzinski 10, Hayes 8 (2:3) – prva peterka; Holland 16 (2:2), Türen 5.

Košarkarji Bursaspora so prispeli v Ljubljano na krilih beograjskega podviga proti Partizanu in za razliko od februarskega poraza s Cedevito Olimpijo s 86:103 močnejši za dva pomembna moža: nespornega vodjo ekipe Andrewa Andrewsa in ostrostrelca Johna Hollanda. Ljubljančani so navkljub vznesenim obljubam vendarle delovali, kot da bi jim pričakovanje razprodanih tribun spodrezalo krila. Že pred zadnjim vodstvom z 21:10 so se preveč zanašali na mete za tri točke, čeprav je bila njihova bera v prvem polčasu zgolj 3:16 (19 %) in na koncu 6:26 (23 %), ter zanemarili druge prvine.

Predvsem igro v obrambi, kar so gostje učinkovito izkoristili v drugi četrtini, ki so jo dobili s 27:15, in si priigrali obetavno prednost 50:35 ob metu za tri točke 9:20. Za lepo vodstvo sta bila še posebej zaslužna krili Holland (16) in Onuralp Bitim (12), aduti turške zasedbe pa so hkrati odlično onemogočali domačo zunanjo linijo. Dobro so vedeli, kako nevaren je lahko Jaka Blažič, če dobi krila, zato so mu namenili podobno pozornost kot prejšnji teden Kevinu Punterju in močno omejili njegov učinek (na koncu iz igre 2:10), Jacob Pullen in Zoran Dragić pa sta zaman poskušala zadeti kakšno trojko (oba po 0:5).

V prvem polčasu smo igrali porazno v obrambi in težko se je bilo vrniti. Lovili smo tekmeca, a ga nismo ulovili. Jurica Golemac

Cedevita Olimpija je morala v oteženih razmerah okrepiti svoje obrambne vrste, kar ji je v nadaljevanju v veliki meri uspelo. V tretji četrtini je prejela 17 točk, v zadnji 18, po premešanju napadalnega načrta pa je bila dovolj učinkovita, da je pri 42:57 začela naglo manjšati primanjkljaj. V tretjem delu sta največ točk prispevala Zach Auguste in Edo Murić, po minuti igre v zadnji četrtini pa je Bursaspor vodil le še s 67:66.

Alen Omić in soigralci so se poslovili v imenitnem vzdušju. FOTO: Cedevita Olimpija

Ferrell 13, vsi drugi 6

Izhodišče za odločilni napad pred navdušenim občinstvom je bilo imenitno, toda v njem je sodelovalo premalo razpoloženih strelcev: Auguste je dodal še dve točki, Pullen štiri, preostalih 13 pa je bilo plod organizatorja igre Yogija Ferrella, ki se je v zadnjih treh minutah spustil v revolveraški dvoboj z enako učinkovitim Derekom Needhamom. Po zaostanku s 75:83 je bilo to dovolj za znižanje na dve točki, 9,7 sekunde za zadnji Olimpijin napad pa ni bilo dovolj. Pullen je sicer zadel svojo prvo trojko, a že po izteku igralnega časa.

6:26 je bila Olimpijina bera za tri točke (Bursa 14:33), izgubila pa je tudi skok s 37:38.

«V prvem polčasu smo igrali porazno v obrambi in težko se je bilo vrniti. Lovili smo tekmeca, a ga nismo ulovili,« je po velikem razočaranju v Stožicah ocenil Olimpijin trener Jurica Golemac.

Bursaspor si je po dveh velikih zmagah prislužil novo gostovanje. V polfinalu ga bo pričakala Andorra, trenutno zadnja v španski ligi, ki je po Budućnosti izločila Gran Canario z 79:77. Virtus je z veliko težavo ugnal Ulm (83:77) z Jako Lakovičem na klopi in bo prihodnji teden igral z Valencio, ki je prekosil Metropolitans '92 z 98:85 (Mike Tobey 8).