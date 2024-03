V Stožicah padel rekord v asistencah

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 24. kolu lige ABA premagali Mornar s 105:89 (30:28, 47:46, 75:61). S tem so prekinili niz treh porazov v ligi in se s petnajsto zmago vrnili na četrto mesto. Do konca rednega dela sta še dve koli; Ljubljančani bodo prihodnjo soboto gostovali v Novem mestu, v zadnjem kolu pa pri Ciboni.

Cedevita Olimpija, ki je z zmago proti Mornarju naredila uslugo tudi drugemu slovenskemu predstavniku v regionalnem tekmovanju Krki – ta se namreč za obstanek bori prav s črnogorskim klubom –, ima zmago prednosti pred Zadrom na petem mestu ter dve pred Mego, ki bo tekmo 24. kola igrala v ponedeljek proti Crveni zvezdi.

Cedevita Olimpija – Mornar s 105:89 (30:28, 47:46, 75:61) Dvorana Stožice, 1700 gledalcev, sodniki Belošević (Srbija), Dragojević (Črna gora), Peić (Hrvaška). Cedevita Olimpija: Stewart 17, Radović 8 (2:2), Radičević 5, Cobbs 15 (1:2), Glas 5 (0:2), Blažič 18 (5:6), Omić 20 (0:1), Dragić 11, Šaškov 6 (0:1); Mornar: Weathers 24 (5:5), Dunn-Martin 17 (2:3), Lewis 9, Luković 2, Bursać 4, Waller 5, Gavrilović 26 (2:2), Vranješ 2; prosti meti: Cedevita Olimpija 8:14, Mornar 9:10; met za tri točke: Cedevita Olimpija 11:26 (Dragić 3, Blažič 3, Stewart 3, Radičević, Glas), Mornar 8:26 (Dunn-Martin 3, Gavrilović 2, Waller, Weathers, Lewis); osebne napake: Cedevita Olimpija 15, Mornar 17.

Cedevita Olimpija ima tako z Zadrom kot Mego slabše medsebojno razmerje. Četrtouvrščena ekipa bo v četrtfinalu na dve zmagi igrala proti peti ekipi na lestvici in imela prednost dvorane na morebitni tretji tekmi.

Varovanci trenerja Zorana Martića so tekmeca pričeli treti v drugi polovici tretje četrtine (68:57) in ga dokončno zlomili na začetku zadnje, ko se je razlika povzpela na 83:64. Izkazali so se s kolektivno igro – zbrali so 37 asistenc, kar je nov rekord lige ABA, najbolj razpoloženi v napadu pa so bili Jaka Blažič z 18 točkami (trojke 3:4), 9 podajami in 8 skoki (indeks 37), Alen Omić, ki je dosegel 20 točk (met 10:12) in DJ Stewart (17 točk, 6 skokov). Prejšnji rekord lige ABA po asistencah (34) sta si delili Crvena zvezda iz leta 2003 in Mega iz 2021.