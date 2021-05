V velikem finalu Katalonci in Turki

Kevin Punter po porazu ni skrival razočaranja. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters



V finalu zaključnega turnirja evrolige v Kölnu se bodo pomerili košarkarji Anadoluja Efesa in Barcelone. Medtem ko so Turki v polfinalu z 89:86 premagali branilce lovorike, moskovski CSKA, so bili Katalonci s 84:82 boljši od igralcev milanskega kluba Armani. Zaključni dvoboj bo v nedeljo ob 20.30, tekma za tretje mesto pa ob 17.30.Anadolu Efes se bo potegoval za svoj prvi naslov v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju v košarki, Barcelona pa za tretjega po letih 2003 in 2010. Katalonci so odločilni koš dosegli pol sekunde pred iztekom rednega časa. Pri rezultatu 82:82 jezadel z vrha rakete. V moštvu Barcelone sta tokrat najbolj izstopalaz 21 ins 17 točkami, Higgins jih je dodal enajst, Pau Gasol pa deset.Katalonci so sicer tri minute pred koncem ostali brez prvega organizatorja igre Calathesa, ki je z zvitim gležnjem je odšepal z igrišča, zato je vprašanje, ali ga bo lahko zdravniška služba v manj kot 48 urah pripravila za veliki finale.Pri Milančanih bi lahko junak postal. Minuto in pol pred koncem je zadel trojko za izenačenje na 82:82, v zadnjih sekundah pa je zgrešil dva poskusa. Prvega za vodstvo, drugega tik ob koncu z velike razdalje pa za zmago. Tekmo je končal pri 23 točkah. Devet manj jih je dodalje zbral 13 točk,pa 11.Anadolu Efes bo drugič zapored igral v finalu evrolige. Pred dvema letoma v Vitorii (lani se evroliga ni končala zaradi koronske pandemije) je v sklepnem dejanju izgubil prav proti današnjemu tekmecu CSKA, ki je sedemnajstič v zadnjih osemnajstih letih nastopil na zaključnem turnirju oziroma devetič zapored. Moskovčani, ki so vodili le na začetku tekme (2:0), so imeli kljub temu v zadnji minuti priložnost za zmago. V zadnji četrtini so namreč nadomestili 21 točk zaostanka iz tretjega dela igre.Pri zmagovalcih jedosegel 25 točk (6 podaj), 15 jih je prispeval, enajst pa, ki je v zadnjih sekundah postavil končni izid s črte za proste mete. Za CSKA je, MVP zaključnega turnirja 2019, dosegel 26 točk.jih je prispeval 17, dve manj pa