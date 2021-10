Včasih se zaloti, da zavida Zmagu Sagadinu

V nadaljevanju preberite:

Pred prehodom košarkarjev Cedevite Olimpije k ritmu dveh tekem na teden, nedeljskim derbijem s Crveno zvezdo in torkovim gostovanjem pri Gran Canarii, bi se lahko spomnili tradicionalne mantre ob začetku vsake sezone: evropski pokal je magnet za navijače in igralske okrepitve, slovensko prvenstvo obveznost, v katerem lahko zgolj razočarajo, ne morejo pa si dvigniti cene, liga ABA pa je fronta, ki opredeljuje realno vrednost moštva in odpira vrata v Evropo. Trener stožiškega moštva Jurica Golemac je poskušal odgovoriti na ključna vprašanja.