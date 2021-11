Veliko prahu za le eno tekmo in denarno kazen

Veliko prahu je dvignil izzvan nešportni prekršek srbskega zvezdnika v NBA Nikole Jokića, a na koncu jo je Denverjev orjak odnesel brez hujše kazni. Vodstvo lige je najkoristnejšega košarkarja prejšnje sezone kaznovalo zgolj s tekmo prepovedi, ker je s hrbta podrl na tla Miamijevega igralca Markieffa Morrisa. Srb bo izpustil jutrišnjo tekmo proti Indiani.

Brez kazni ni ostal niti en od najbolj umazanih igralcev v NBA Morris. NBA ni spregledala njegovih dveh nevarnih in namernih prekrškov med tekmo in ga kaznovala s 50.000 ameriških dolarjev kazni, 30.000 dolarjev pa bo moral plačati tudi Jimmy Butler, ki je stopnjeval spor.

Medtem ko so se strasti košarkarjev že umirile, se je trk silakov nadaljeval na twitterju. Najprej se je oglasil Markieffov brat dvojček Markus Morris in zapisal, da je bil prekršek umazan in da si ga bo zapomnil, nato pa sta mu odgovorila še Jokićeva brata Strahinja in Nemanja, ki sta bila še bolj odločna in mu vrnila žogico z zapisom, da če bo naredil še korak naprej, naj bo prepričan, da bosta pripravljena nanj.