Vlatko Čančar presegel dvomestno številko

Košarkarji Indiane so v severnoameriški ligi NBA doma s 114:97 ugnali Toronto, katerega član je tudi slovenski košarkar Goran Dragić, ki tokrat vnovič ni igral. Igralci Denverja so klonili pred svojimi gledalci proti Milwaukeeju s 109:120. Za gostitelje je slovenski reprezentant Vlatko Čančar dosegel deset točk, štiri podaje, po enkrat je ujel in ukradel žogo.

Čančar je bil eden boljših igralcev svojega moštva proti branilcem naslova prvaka in je drugič to sezono dobil priložnost za igro, potem ko se je vrnil v ekipo zlatih zrn iz razvojne lige. Prvič je bil v igri slabe tri minute in pol, tokrat pa že skoraj petnajst minut (14:55). Dallas slovenskega reprezentanta Luke Dončića bo v nedeljo ob 2.30 po slovenskem času gostil Washington.