Vodilna na kolenih, večer po slovenskem okusu

Miami Heat je v ligi NBA, kjer vodi na vzhodnem delu, doma izgubil proti Minnesoti s 104:113, Golden State je premagal drugouvrščeno moštvo v tem delu in branilce naslova Milwaukee s 122:109. Golden State se je izenačil z Memphisom na drugem mestu zahodnega dela.

Miami je v drugem polčasu zmogel le 37 točk in potem, ko je pred koncem druge četrtine še vodil s 67:50, brez zvezdnika Jimmyja Butlerja izgubil. Prvi mož gostiteljev je bil tokrat rezervist Tyler Herro s 30 točkami, člana prve peterke Gabe Vincent in Duncan Robinson pa sta skupaj dosegla pet točk.

V uravnoteženem napadu Minnesote je osmerica dosegla dvomestno število točk, tudi vsi člani začetne postave, največ, 16, pa jih je zmogel Jaylen Nowell, ki je v igro vstopil s klopi.

Za Golden State je Klay Thompson že do polčasa nanizal 21 točk, po tri skoke in podaje, ukradeno žogo in blokado, tekmo pa končal z 38 točkami. Prvaki lige so se odločili, da bodo od igre odrezali Stepha Curryja, ki je sicer ob osmih podajah prvič v sezoni dosegel manj kot 10 točk, osem jih je dosegel iz sedmih metov iz igre.

Ta taktična odločitev se je izkazalo za pogubno za goste, saj je bilo več prostora za preostale igralce tekmecev, ki so se razigrali, poleg Thompsona najbolj Jordan Poole s 30 točkami. Eno več je na drugi strani vpisal grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo.

Na čelu lige je tokrat prosti Phoenix. Četrti na vzhodu je Chicago, ki je odpravil Cleveland s 101:91, četrti na zahodnem deli lige pa Utah po zmagi s 134:125 nad Sacramentom, za katero je Jordan Clarkson zbral 45 točk.

San Antonio je doma klonil v dvoboju z Indiano s 108:119, Denver pa je prav tako v svoji dvorani izgubil proti Torontu s 115:127. Portland je pred svojimi navijači premagal Washington s 127:118.

Danes ob 18.00 po slovenskem času bo Brooklyn Gorana Dragića gostil New York, ob 20.30 bo v Bostonu gostoval Dallas Luke Dončića.