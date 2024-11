Volkovi zaustavili Jokića, Oklahoma in Cleveland še naprej zmagovita

Ekipa Denver Nuggets je v severnoameriški košarkarski ligi NBA v gosteh izgubila z Minnesoto Timberwolves s 116:119. Slovenski reprezentant Vlatko Čančar zaradi poškodbe gležnja ni bil v postavi gostujoče zasedbe.

Denver je v tekmo vstopil po dveh zaporednih zmagah po podaljšku, tokrat je bil za tri točke prekratek, da bi izsilil dodatni del igre za novo priložnost za zmago. Timberwolves so sicer vodili za 12 točk v začetku zadnjega dela igre, potem pa štiri minute pred zaključkom po delnem izidu Denverja 25:3 zaostajali za deset točk, a so do konca zmogli preobrat. Ekipi imata sedaj po dve zmagi in poraza v novi sezoni.

Srbski center Nikola Jokić je bil na pragu trojnega dvojčka, v 40 minutah dosegel 26 točk, 13 podaj in devet skokov. Aaron Gordon je za goste dodal 31 točk in 11 skokov, Michael Porter Jr. pa 26 točk.

Pri zmagovitih gostiteljih je Anthony Edwards prispeval 29 točk, Julius Randle 23, Rudy Gobert pa 17 in 14 skokov. Slednji je v zadnjih sekundah s parom trojk zagotovil zmago domačim. Gobert se je v začetku zadnje četrtine zapletel prerivanje s Christianom Braunom; ta je prek francoskega centra zabijal in pri tem zadel njegov obraz. Oba igralca sta po ravsanju dobila tehnični napaki.

Dallas Luke Dončića bo v noči na ponedeljek gostil Orlando.

Izidi:

Charlotte Hornets – Boston Celtics 109:124

Cleveland Cavaliers – Orlando Magic 120:109

Detroit Pistons – New York Knicks 98:128

Atlanta Hawks – Sacramento Kings 115:123

Brooklyn Nets – Chicago Bulls 120:112

Toronto Raptors – LA Lakers 125:131

New Orleans Pelicans – Indiana Pacers 125:118

Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets 119:116

Portland Trail Blazers – Oklahoma City Thunder 114:137