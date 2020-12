Vročica z Goranom Dragićem že vroča

Ryan Smith bo novi lastnik kluba Utah Jazz

Vodstvo lige NBA je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP odobrilo prodajo kluba Utah Jazz. Ta bo tako kmalu v lasti Ryana Smitha, ki je milijarder postal v poslih z računalniško programsko opremo in tehnologijo. Je solastnik in izvršni direktor firme Qualtrics iz Utaha. Smith tako po 35 letih prevzema večinski delež kluba Utah Jazz iz rok družine Miller, ki bo ohranila manjšinski delež. Posel naj bi bil vreden 1,36 milijarde dolarjev, novi lastnik pa bo ob košarkarskem moštvu dobil v last tudi njeno razvojno ekipo in bejzbolske ekipe Utaha ter areno Vivint.

Košarkarji moštva Miami Heat, ki so morali v prejšnji sezoni lige NBA v velikem finalu priznati premoč zvezdnikom kluba Los Angeles Lakers, so v pripravljalni tekmi za novo sezono premagali igralce ekipe Toronto Raptors s 117:105. Slovenski asje za Vročico v 19 minutah dosegel šest točk.Izkušeni Ljubljančan je v statistiko vpisal tudi osem podaj, dve ukradeni žogi in en skok. Najboljši strelec Miamija je bil s 24 točkami Američan nigerijskega rodu, le dve manj je za zmagovalce prispevalje ob zmagi svojega moštva Denver Nuggets nad Portland Trail Blazers (129:96) igral dvanajst minutah ter zbral po dve točki in skoka in eno ukradeno žogo. Branilci lovorike Los Angeles Lakers so po izenačenem dvoboju s 114:113 strli odpor košarkarjev kluba Phoenix Suns.je dosegel 35 točk,pa 20.Nova sezona lige NBA se bo začela 22. decembra.