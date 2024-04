Vsega lepega je enkrat konec, tudi za Luko Dončića & Co.

V nadaljevanju preberite:

Vsega lepega je enkrat konec in v San Franciscu košarkarji Dallasa niso mogli iztržiti osme zaporedne zmage v ligi NBA. Golden State jih je prekosil s 104:100 in se trdneje zasidral na 10. mestu v zahodni konferenci, ki še vodi v dodatne kvalifikacije, čeprav sta njegova glavna zvezdnika Stephen Curry in Klay Thompson skupaj dosegla pičlih 27 točk z metom iz igre 10:32. Teksašanom ni zadostovalo 77 točk, kolikor so jih družno prispevali Luka Dončić (30), Kyrie Irving (27) in P. J. Washington (20).

Po koncu 11-dnevne turneje s petimi nastopi v gosteh so košarkarji Dallasa potožili, da so porabili zadnje atome moči. Zanimivo pa je, da sta proti Golden Statu najbolje igrala med celotno sezono najbolj obremenjena aduta moštva ... »Vsi smo samo ljudje. S soigralci smo dolgo na poti in tik pred vrnitvijo domov najbolj občutiš posledice utrujenosti,« je ocenil Kyrie Irving, zakaj? »Do uspeha nas je pripeljala obramba,« je poudaril strateg Bojevnikov iz San Francisca Steve Kerr. Koga je posebej pohvalil? Koliko trojnih dvojčkov je že zbral Dončić v sezoni in kolikokrat je presegel mejo 30 točk?