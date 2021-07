Vsi slavijo Luko Dončića in Slovenijo

Prihod košarkarjev iz Kaunasa ob 15. uri

Slovenska moška košarkarska reprezentanca, ki je na kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu osvojila prvo mesto in se uvrstila na letošnje poletne olimpijske igre v Tokiu, se bo v domovino vrnila ob 15. uri in na letališču Jožeta Pučnika pripravila novinarsko konferenco, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije.

Ne le družbena omrežja, na katerih je imel slovenski košarkarski zvezdnikglavno vlogo od Dallasa do Tokia, tudi drugi svetovni mediji niso obšli slovenskega junaškega podviga v Kaunasu. Slovenskim košarkarjem je čestital tudi predsednika vlade»Slovenija slavi Dončića, košarkarska velesila zaradi Slovencev ne bo igrala v Tokiu,« je zapisal »Blic« in tudi v drugih člankih, kot drugi, izpostavlja »Velikana« Dončića. Hrvaški mediji so »tolkli« po svoji reprezentanci, se naslajali nad srbskim neuspehom in povzdigovali Slovenjo ter Luko Dončića.»Luka Dončić s trojnim dvojčkom Slovenijo popeljal v Tokiu; Neverjetni Luka Dončić popeljal Slovenijo na OI; Čudežni Dončić ...,« so si bili enotni hrvaški mediji, številni komentatorji pa so 22-letnega Ljubljančana izpostavljali kot že kot najboljšega igralca v zgodovini s področja nekdanje skupne države.Tudi v Španiji niso prezrli »svojega« Luko Dončića. Veselijo se soočenja v Tokiu. »Pošastni Dončić se bo na igrah srečal s Španijo,« so zapisali pri največjem športnem dnevniku Marca.»Dončić se je srečal s Španijo,« je dodal As, pri čemer sta oba velika športna dnevnika izpostavil izjemni učinek in trojni dvojček. Tudi pri katalonskem športnem dnevniku El Mundo Deportivo je bil Luka osrednji mož.»Dončić, na poti proti Španiji,« je zapisal.