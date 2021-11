Vzrok za strelske težave Dončića? Embiid s prstom kaže na novo žogo

Joel Embiid trenutno beleži najnižjo strelsko učinkovitost v karieri (41,2 odstotka), za tri točke pa meče 32,1-odstotno. V pogovoru z mediji je zvezdnik Philadelphie za težave okrivil novo žogo proizvajalca Wilson, ki so jo začeli v najelitnejšem košarkarskem tekmovanju na svetu uporabljati z začetkom nove sezone.

»Žoga je drugačna. Z njo se še vedno nisem povsem spoprijateljil. To je proces. A vsak dan trdo delam in zadevam mete na treningu. Lani sem bil morda najboljši strelec s polrazdalje v ligi. Tako da se bo v nekem trenutku vse povrnilo, ne skrbi me glede tega,« je dejal Embiid.

Tudi Dončić se čudi

Med tistimi, ki so bili na prvih tekmah manj učinkoviti kot v prejšnjih sezonah, je tudi slovenski as Luka Dončić, čigar trenutno povprečje znaša 23,9 točke na tekmo (lani 27,7). Proti Denver Nuggets je denimo iz igre metal zgolj 27,8-odstotno, močno je upadel tudi njegov izkoristek pri metih z razdalje (11/40 na zadnjih petih tekmah).

»Ne razumem prav dobro. Poskus domala iz obupa je našel pot skozi obroč, vsi drugi iz običajnih položajev so zleteli mimo. Več časa bom moral posvetiti vadbi normalnih metov,« se je po koncu tekme s Sacramento Kings, ko je svoj edini met zadel z ogromne razdalje, vse ostale za tri točke pa zgrešil, pošalil Dončić.

V prejšnji sezoni je z razdalje metal 35-odstotno. V tem prvenstvu je bil do nedavnega najnatančnejši nekdanji Dallasov branilec Seth Curry, zdaj soigralec Embiida v Philadelphii, ki se ponaša 53,1-odstotnim metom za tri točke, pred kratkim ga je prehitel Eric Gordon (Houston/54,8 %). Dončić je na 148. mestu v celotni ligi in deveti v taboru Dallasa s 25,4-odstotnim izkoristkom.