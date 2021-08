Z več denarja in prenovljenim moštvom proti višjim ciljem

Prvo uradno tekmo bo odigrala 25. septembra s Krko regionalni v ligi ABA. V evropskem pokalu jo čaka 18 dvobojev že v uvodnem delu tekmovanja.

Trener Jurica Golemac je prepričan, da lahko Cedevita Olimpija igra še bolje kot lani. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kemija, ne statistika

Med novinci prevladujejo prišleki iz lige ABA, ki imajo manj težav pri privajanju in vedo, kaj pomeni igrati v Čačku ali Beogradu.

Jurica Golemac

Košarkarji Cedevite Olimpije se že 12 dni postopno zbirajo in pet tednov pred prvo uradno tekmo v sezoni – 25. septembra se bo začela liga ABA, 19. oktobra evropski pokal – na treningih pogrešajo le še peščico. Kapetan moštvase jim bo pridružil v ponedeljek, nato novi branilec, edina uganka je centrska zamenjava za, ki leto dni po zlomu noge še ni okreval. Skupno bo imel trenerna voljo osem novih mož.Potem ko so Stožice zapustili prav vsi tuji košarkarji, poleg Mathianga, s katerim so se sporazumno razšli v torek, še(odslej Panathinaikos),(Jenisej),(Reggio Emilia),in, so slovenski prvaki hitro zapolnili vrzeli. Še pred Pullnom, lani adutom Mornarja iz Bara, so moštvo okrepili organizator igre(Kalev), krilo(Budućnost), krilni centri(FMP),(Hopsi Polzela) in(Dynamic Beograd) ter center(Igokea).»Menim, da smo sestavili zelo kakovostno zasedbo, ki bi se lahko povzpela dodatno stopničko višje kot v prejšnji sezoni. Ker bo Mangok potreboval še tri ali štiri mesece rehabilitacije, iščemo zamenjavo zanj, in lahko rečem, da smo dokaj blizu. Drugi igralni položaji so zapolnjeni. Pred tremi tedni smo morali zaradi zdravstvenih težav prekiniti pogodbo tudi s, a smo se odločili, da ne bomo iskali nadomestnega krila v tujini. Raje bomo ponudili večjo priložnost obetavnemu, saj si želimo imeti domače jedro,« je na včerajšnjem odprtem treningu Cedevite Olimpije pojasnil športni direktor klubain pristavil, da bo imelo moštvo na koncu 10 do 15 odstotkov višji proračun kot v prejšnji sezoni. V njem je že všteta odškodnina za, ki so ga v minulih dveh sezonah posodili beograjski Megi, jeseni pa bo kariero nadaljeval v ligi NBA pri Chicagu.»Želimo si, da bi nam nova sezona prinesla manj preloženih tekem kot prejšnja in da bi nas lahko gledalci spodbujali s tribun. Počasi dopolnjujemo svoje vrste, zato bomo potrebovali kar nekaj časa za uigravanje moštva. Med novinci prevladujejo prišleki iz lige ABA, ki imajo manj težav pri privajanju na razmere in vedo, kaj pomeni igrati v Čačku ali Beogradu. Toda sezona bo dolga, med drugim nas po novem formatu evropskega pokala čaka kar 18 močnih tekem že v uvodnem delu tekmovanja. Do novega leta bi že lahko prišli do želenih predstav in nato poskusili narediti korak naprej, saj nam je v prejšnji sezoni zmanjkala le malenkost za preboj v polfinale lige ABA in četrtfinale evropskega pokala,« je ocenil Jurica Golemac, ki že poldrugo leto vodi Cedevito Olimpijo s klopi. Potrdil je, da je glede na finančne zmožnosti kluba v glavnem dobil košarkarje, ki si jih je prvotno zamislil v moštvu.»Upoštevati pa moramo, da se vsi naši glavni tekmeci dodatno povečali svoje proračune in se okrepili. Imamo potrebno kakovost, toda zelo pomembna bo tudi moštvena kemija. Kot trener moram jasno razdeliti vloge in košarkarjem dopovedati, kaj je Cedevita Olimpija, in da jih nismo privabili, da bi lovili visoke številke v osebni statistiki. Osebno sem zelo ambiciozen in si želim, da bi lahko zmagali na vseh tekmah, a sem se neštetokrat prepričal, da ti lahko načrte prekriža že ena žoga ali sodniška napaka,« je zagotovil stožiški strateg, zadovoljen, ker četverica slovenskih reprezentantov z letošnjih olimpijskih iger – Blažič,in– pričakuje prve klubske tekme v vedrem razpoloženju.»Vidi se, da je za njimi lepo poletje. Za športnika je zelo pomembno, da ima občutek, da ni vrgel časa stran, potem ko se je odrekel počitku, počitnicam z družino ali prijatelji. Imam občutek, da so jim imenitne predstave iz Kaunasa in Tokia dale dodaten zagon. Škoda, da jim ni šla na roko še tista desetinka s polfinalnega dvoboja proti Franciji, a smo zelo ponosni na reprezentanco, saj je igrala lepo in učinkovito,« je potrdil Jurica Golemac.