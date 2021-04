Za polfinale potrebujejo skalp Mege in pomoč Igokee

V nadaljevanju preberite:

Lani je liga ABA dokončno prekinila tekmovanje le kolo pred koncem rednega dela sezone, letos bo očitno dočakala začetek polfinala. Pred zadnjimi šestimi tekmami pa je marsikaj sumljivo podobno, če izvzamemo zaton Partizana in vzpon lani osme Igokee. Za vlogo prvega nosilca končnice se potegujeta Crvena zvezda in Budućnost, Mornar je vnovič v papirnati prednosti pred Cedevito Olimpijo v spopadu za četrto stopničko, Krka pa se bo tudi tokrat vse do zadnjega borila za preživetje. Danes bodo padle odločitve na dnu regionalne lestvice, jutri na vrhu.