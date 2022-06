Za začetek ni bilo slabo, toda azzurri so bili preslabi

V nadaljevanju preberite:

Slovenska košarkarska reprezentanca je na dan državnosti praznično in igraje izpeljala prijateljski dvoboj z Italijo. Osrednjo uganko prijetnega sobotnega večera v tršaki športni dvorani sta razrešila kar največja košarakasrka zvezdnika med gosti: Goran Dragić (11 točk) in Luka Dončić (12) sta bila po petih letih znova skupaj uglašena na parketu. Prepričljiva zmaga Slovenije ne odseva stvarnega razmerja sil dvoboja, v katerem so slovenski košarkarji v drugi in tretji četrtini v višji prestavi povečevali prednost kljub ne ravno navdušujoči natančnosti.

»Igrali smo slabo, lahko smo še veliko boljši. Imamo veliko rezerv,« je bil na novinarski konferenci iskren 23-letni čarovnik Dallasa, zaradi katerega so tudi privrženci italijanskega moštva raje namenili Sloveniji aplavz več kot kakšen glasnejši žvižg.