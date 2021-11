Začeli so neumno in nato neuspešno čakali na pomoč

V nadaljevanju preberite:

Novo leto, ko naj bi začeli košarkarji Cedevite Olimpije igrati tako, kot si želi njihov trener Jurica Golemac, se nezadržno bliža, a poleg covida-19 so v Stožicah še vedno stalnica tudi otroške bolezni. Sredin dvoboj z Ulmom je bil maratonsko dolg, saj so si Nemci zmago priigrali šele po dveh podaljških s 101:96, vendar je bilo marsikaj jasno že v uvodni četrtini, v kateri so Ljubljančani podarili tekmecem 18 točk naskoka. Nadaljevanje je ponudilo klasično zgodbo: ogromno moči so porabili, da so nadomestili vse nespametne poteze, v končnici pa omagali. Zakaj?