Začenjajo v Beogradu in Baru, visoko meri tudi Cedevita Olimpija

Tekmuje 14 ekip, ki bodo do 8. aprila odigrale 26 kol

Trener Olimpije Jurica Golemac. FOTO: ABA

LigaABA_1kolo Foto Gm Igd

Danes bodo odprli jubilejno 20. sezono lige Aba, najmočnejšega tekmovanja v košarki na območju nekdanje skupne države. Tudi letos bosta krenila v druščino 14 klubov dva slovenska predstavnika –in, pri čemer merijo Ljubljančani višje kot Novomeščani. Naslov prvaka brani ekipaKlubi bodo v resnici začeli že svojo 21. regionalno sezono, toda »poslovno leto« 2019/20 je predčasno prekinila pandemija koronavirusa, vodstvo tekmovanja pa je nato odpovedalo sezono in posledično ni razglasilo zmagovalca. Škoda, Ljubljančani so tedaj kotirali na četrtem mestu, ki je vselej osnovni cilj najbolj ambicioznih klubov v ligi.V tej sezoni bo malenkost drugače – v aprilsko končnico bo napredovalo šest ekip, in torej ne le štiri. Vodilna kluba si bosta zagotovila nastop v polfinalu, preostale štiri ekipe se bodo po sistemu 3. proti 6. in 4. proti 5. pomerile za dve vstopnici v seriji na dve zmagi. Tudi v polfinalu bo šlo nato za lov na dve zmagi, prvak bo moral v finalu zbrati še eno več.Tekmuje 14 ekip, ki bodo do 8. aprila odigrale 26 kol. Če smo občasno spremljali v ligi Aba klube iz držav, kakršne so Bolgarija, Češka, Madžarska in Izrael, gre zdaj za predstavnike šestih nekdanjih republik bivše Jugoslavije. Šest klubov bo krenilo v novo sezono z novimi trenerji, med njimi novinec med elito Studentski centar iz Podgorice, ki bo nosil ime po pokrovitelju SC Derby, podjetju. Derby bo vodil slovenski trener(nazadnje je vodil Koper Primorsko), domače tekme bo igral v dvorani Morača, navsezadnje je (bil) nekaj let podružnični klub Budućnosti.Na papirju naj bi kotiral najvišje beograjski Partizan, ki ga bo vodil eden najboljših trenerjev v zgodovini evropske košarkeslednjemu je z okrepitvami ustregla tudi uprava kluba. Crvena zvezda ohranja visoke ambicije, okrepila sta se črnogorska kluba Budućnost in Mornar ter Cedevita Olimpija, katere imperativ je uvrstitev v končnico, torej med najboljših šest. Pregled medijev v nekdanji skupni državi razkriva, da »južno od Kolpe« menijo podobno: najmočnejši naj bi bili Partizan, Zvezda, Budućnost in Olimpija.Ljubljančani so nekoč že krojili vrh lige, v premierni sezoni 2001/02 so bili celo najboljši, pozneje še petkrat igrali v polfinalu, leta 2011 tudi v finalu, ko jih je v spektakularni tekmi v Stožicah pred 12.000 gledalci premagal Partizan. Gotovo se obeta privržencem košarke zanimiva regionalna sezona, ki jo bodo tudi pri nas odprli na pravi način – s sobotnim slovenskim derbijem med Cedevito Olimpijo (trener) in Krko (trener) v največji slovenski dvorani.