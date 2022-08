Začetek z obstranci, ki so ugnali Turčijo, Hrvaško in Švedsko

V nadaljevanju preberite:

Prva pripravljalna tekma pred velikim tekmovanjem za košarkarje vedno pomeni olajšanje in prehod v prijetnejše vadbeno obdobje. In člani letošnjega rodu slovenskih reprezentantov, ki želijo ubraniti naslov evropskega prvaka, niso izjema. Čeprav še vedno čakajo, da se jim bodo pridružili zamudniki, asi iz lige NBA in center Mike Tobey, si bodo danes ob 20.15 poskušali dati duška ob primerjavi z Nizozemsko v Celju. V soboto se bodo v dvorani Zlatorog udarili še s Črno goro.

Zakaj Aleksander Sekulić ocenjuje, da so letošnje priprave drugačne od prejšnjih? Kaj si lahko danes obetajo navijači slovenskega moštva in kaj selektor? Kakšen poduk nudi zgodovina dvobojev z Nizozemsko? Kakšne naloge je prevzel Gregor Hrovat?