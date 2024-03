Zakaj se Črnogorci v Ljubljani vse bolj počutijo kot doma?

V nadaljevanju preberite:

Košarkarji Budućnosti ostajajo težko rešljiva uganka za Cedevito Olimpijo. Ljubljančani so v minulih tednih premagali na domačem parketu evroligaša Partizan in Crveno zvezdo, vendar so tretjo sezono zapored klonili proti tekmecem iz Podgorice. Po porazu v derbiju 22. kroga lige ABA z 72:80 se bodo morali sprijazniti, da jim bržkone preostaja le bitka za četrto mesto z Zadrom, ki bo njihova naslednja ovira.

Kaj je po slabem začetku tekme in osmem regionalnem porazu v sezoni izluščil Olimpijin trener Zoran Martić? Med stožiškimi košarkarji je bila najučinkovitejša trojica Američanov, kdo je zaostal za pričakovanji? Zakaj je imel trener Budućnosti Andrej Žakelj po zmagi mešane občutke? Pred Ljubljančani so še štirje nastopi, koliko porazov »rezerve« imajo v primerjavi s prejšnjimi leti?