Za Moranta že konec sezone, mu bo sledil še Haliburton?

Košarkarji Indiana Pacers so v severnoameriški ligi NBA razveselili domače navijače z zmago nad najboljšo ekipo lige. A zmaga v Indianapolisu s 133:131 nad Boston Celtics je imela črno piko, saj se je malo pred koncem druge četrtine hudo poškodoval Tyrese Haliburton, ki je parket zapustil na rokah svojih soigralcev.

Haliburton, ki je letos blestel s 23,6 točke in 12,5 podaje na tekmo in bi se zelo verjetno uvrstil v prvo ali drugi All NBA ekipo, se je poškodoval, ko mu je pri nenadni spremembi smeri v bližini koša spodrsnilo. Pri tem je utrpel poškodbo stegenske mišice na levi nogi. Že danes naj bi opravil pregled z magnetno resonanco, ki bo določila dolžino njegove odsotnosti.

Za 23-letnika je poškodba še toliko hujši udarec, ker je tako pod vprašajem njegova udeležba na tekmi zvezd All-Star, ki je na sporedu 18. februarja prav v Indianapolisu.

A tudi brez njega in kljub vmesnemu zaostanku za 11 točk na sredini tekme so njegovi soigralci vendarle našli način, kako premagati ta čas najboljšo ekipo NBA, Boston (28-8). »Izgubili smo našega najboljšega igralca, zato sem moral dvigniti svojo raven igre in pomagati ekipi do zmage,« je dejal 21-letni Bennedict Mathurin, ki je s klopi dosegel 26 točk.

Mladi Kanadčan je mirno zadel tudi tri odločilne proste mete, potem ko je nasprotni center Kristaps Porzingis manj kot sekundo pred koncem tekme nad njim storil prekršek. »Ty je bil zunaj, a videti je bilo, da ekipa ve, kaj mora storiti. Imamo močno ekipo s številnimi igralci, ki lahko vplivajo na razplet tekme,"« je dodal.

Pacers so decembra že premagali Celtics v četrtfinalu medsezonskega pokala lige NBA, prejšnjo soboto pa so doživeli hud poraz doma proti istemu tekmecu (101:118). Po medsezonskem turnirju, kjer so klonili šele v finalu proti LA Lakers, je forma Indiane sicer precej padla. Boston je tokrat odpočil svojega zvezdnika Jaysona Tatuma. Brez njega je bil prvi igralec večera Jaylen Brown s 40 točkami.

Ja Morant z opornico za ramo, po poškodbi je kratke sezone zanj konec. FOTO: Chris Coduto/Getty Images via AFP

Poleg Haliburtona je isti večer poškodba prekrižala načrte še enemu zvezdniku lige. Memphis Grizzlies so namreč oznanili, da je za njihovega prvega igralca Jaja Moranta konec sezone zaradi poškodbe desne rame, ki zahteva operacijo.

Štiriindvajsetletnik je sezono 2023/24 začel šele 19. decembra po 25 tekmah suspenza vodstva lige NBA, ker je lani na družbenih omrežjih objavil fotografije, na katerih v rokah vihti strelno orožje. Po njegovem povratku je Memphis zaigral veliko bolje in začel topiti zaostanek za mesti, ki vodijo v končnico, brez Moranta pa je bržkone konec tudi njihovih upov na uspešen razplet sezone.

Na drugih tekmah večera je Shai Gilgeous-Alexander (32 točk) Oklahoma City pripeljal do gostujoče zmage proti Washingtonu s 136:128, Chicago Bulls so kljub 39 točkam domačega zvezdnika Terryja Rozierja zmagali na gostovanju pri Charlotte Hornets s 119:112.

Giannisa Antetokounmpa (25 točk, 10 skokov, 11 podaj) in Milwaukee Bucks pa so doma presenetili Utah Jazz, ki so zmagali s 132:116. Jordan Clarkson in Lauri Markkanen sta vsak k zmagi prispevala po 21 točk in pomagala Milwaukeeju prizadejati še četrti poraz na zadnjih petih tekmah.

Liga NBA, izidi:

Charlotte Hornets - Chicago Bulls 112:119 (podaljšek)

Indiana Pacers - Boston Celtics 133:131

Washington Wizards - Oklahoma City Thunder 128:136

Miami Heat - Houston Rockets 120:113

Milwaukee Bucks - Utah Jazz 116:132

LA Clippers - Phoenix Suns 138:111