Zatajila je tudi ročica LeBrona Jamesa

Košarkarji Los Angeles Lakers so izgubili tudi tretjo tekmo v novi sezoni lige NBA. Proti Portlandu so pred domačimi navijači klonili s 104:106, čeprav so imeli manj kot dve minuti pred koncem še sedem točk prednosti.

Superzvezdnik jezernikov LeBron James je zamudil priložnost za izenačenje in podaljšek ob pisku sirene, ko je zgrešil met. Pri gostih je Damien Lillard dosegel 41 točk in bil najboljši strelec tekme.

LA Lakers so v treh tekmah zadeli le 25 metov za tri točke od 118 metov.

»Ena naših največjih prednosti v teh prvih treh tekmah sezone je bila to, da smo se držali tega, kar smo se dogovorili, da smo pokazali veliko odpornosti in si med seboj zaupali,« je po zmagi dejal Lillard.

»V vsaki četrtini tekme smo imeli nekaj napačne komunikacije. Mislim, da smo se v zadnjih nekaj minutah znova sprostili in pokazali nekaj zaupanja drug drugemu. Uspelo nam je zadržati žogo,« je dodal prvi strelec tekme.

LeBron James še ni v formi. FOTO: Kiyoshi Mio/Usa Today Sports

LA Lakers so ena od le šestih ekip v novi sezoni lige NBA, ki so izgubile prve tri tekme sezone. Med njimi so še Oklahoma, ki je s 106:116 klonila proti Minnesoti, Sacramento je s 125:130 izgubil proti branilcu naslova Golden State, pa tudi Houston, Orlando in Philadelphia, ki tokrat niso igrali.

Prvaki so na krilih Stephena Curryja in njegovih 33 točk porazili Sacramento, ki je še brez zmage. Andrew Wiggins in rezervist Jordan Poole sta vsak k zmagi dodala po 24 točk.

Cleveland in Utah sta prišla do zmag po podaljšku; konjeniki so bili s 117:107 boljši od Washington Wizards, jazzerji pa so do tretje zmage v sezoni prišli s 122:121 nad New Orleans Pelicans.

Junak večera je bil Kelly Olynyk, ki je 3,1 sekunde pred koncem podaljška zadel za zmago Utaha, potem ko je pri pelikanih C.J. McCollum zgrešil ob pisku sirene. Prvi strelec jazzerjev je bil Lauri Markkanen z 31 točkami in 12 skoki.

Devin Booker je s 35 točkami vodil Phoenix do zmage v gosteh s 112:95 pri Los Angeles Clippers.