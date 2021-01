Zdesetkani Miami je bil nemočen

Razigrani Nikola Jokić je bil znova prvi mož Denverja. FOTO: Jamie Schwaberow/AFP



Po odhodu »Brade« so se razleteli

Miami je v ligi NBA v dveh dneh še drugič izgubil proti Philadelephii, a danes veliko bolj prepričljivo kot v sredo– 108:125. Moštvo s Floride je bilo spet močno oslabljeno zaradi odsotnosti najboljših košarkarjev, ki so v osamitvi:, inTrojica najučinkovitejših pri Miamiju, ki je imel na voljo le osem igralcev, je bilaz 22 točkami,z 21 ins 17. Pri gostiteljih je največ točk dosegel Shake Milton, toda osrednji košarkar dvoboja je bil Avstralec. Z 10 točkami, 10 skoki in 12 podajami je dosegel 30. trojni dvojček. Zanj je potreboval 228 tekem v NBA, s čimer se je zavihtel na tretje mesto najhitreje doseženih dvojnih trojčkov. Pred njim sta le legendi:je 30. dvojni trojček dosegel že v 75. tekmi,pa v 190.Ni pa daleč trenutek, ko bo Simmonsa ujel in prehitel slovenski čudežni deček. Enaindvajsetletni Ljubljančan je že pri 25. trojnih dvojčkih, pri čemer je v NBA igral le 142 tekem.V teksaškem derbiju v San Antoniu so se zmage s 109:105 veselili gostje iz Houstona. V prvi tekmi po odhodu, ki je o svojem nekdanjem moštvu dejal, da ni niti blizu najboljšim, v Brooklyn, so igrali kot naviti in bili zelo motivirani.Navdihnil jih pokojni. »Imamo značaj Mambe. To pomeni, da vsi razmišljamo, da vsi želimo pokazati veliko. Na igrišče smo prišli kot psi. Vsak od nas je želel igrati trdo,« je prvi strelec Houstonadal vedeti, da je bilo Harden precej neprijeten soigralec in da v slačilnici ni bilo najboljšega vzdušja. Wood je dosegel 27 točk in 15 skokov.V drugih tekmah je Denver premagal San Antonio s 114:104, Toronto je bil boljši od Charlotta s 111:108, Indiana pa je premagala Portland s 111:87.Slovenski reprezentantza Denver ni zaigral. Blestel je srbski zvezdnik, ki je tudi dosegel trojni dvojček – 23 točk, 14 skokov in 10 podaj v slabih 36 minutah. Srbski center je celo najboljši podajalec lige z 10,4 podaje na tekmo, v povprečju pa dosega še 24,2 točke in 11,2 skoka.