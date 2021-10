Zenit edini do zmage v gosteh, Zvezda pretila v Istanbulu

Zaključno dejanje 1. kola je pripadlo Barceloni, ki je v domači dvorani zanesljivo opravila z berlinsko Albo (96:64). Nikola Mirotić je bil prvi strelec dvoboja z 22 točkami, bil je nezgrešljiv iz igre (4/4 za tri točke) in zabeležil tudi najvišji statistični indeks 31 v vrstah moštva, ki ga vodiPetkov spored sta sicer odprla ruska rivala Unics in Zenit, v dramatičnem obračunu je moštvo iz Sankt Peterburga slavilo s točko razlike (70:69). Napeto je bilo tudi v Istanbulu, kjer pa je Fenerbahčestoril dovolj za zmago nad Crveno zvezdo. V obračunu legende Partizana z beograjskimi rivali črno-belih je bil prvi strelec v vrstah domačih na obračunu z malim številom koštev(13 točk),insta jih doddala po osem.je v gostujoči vrsti zbral 16 točk, na koncu so rdeče-bele pokopale izgubljene žoge, ob visokem pritisku Fenerja (pomočnik Đorđevića je po slovesuostal nekdanji slovenski selektor) se jih je nabralo kar 21, a so Beograjčani do konca ostali v igri za vsaj podaljšek, a jim je na koncu zmanjkalo časa.Zenit je bil edini v tem kolu, ki je zabeležil zmago v gosteh, saj sta domači zmagi slavila tudi Asvel, ki je premagal Žalgiris (88:76), in Olympiakos, ki se je znesel nad Baskonio in ji dovolil le 50 točk (75:50).Unics –69:70– Crvena zvezda mts 61:57– Žalgiris 88:76– Baskonia 75:50– Alba 96:64- četrtek, 30. september:– Bayern 69:68(Žan Mark Šiško 18:06 minute, 5 točk, skok in podaja za Bayern.)– Panathinaikos OPAP 75:63– CSKA Moskva 84:74– Anadolu Efes 82:69